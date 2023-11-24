《SBS演技大赏》「大赏」竞争激烈！《模范计程车2》李帝勋 VS《恶鬼》金泰梨，韩网引发热烈讨论

一年一度三大电视台的颁奖典礼又即将到来！追了一整年的剧的大家，一定都很好奇谁能拿下大奖吧～？

近日，韩网也掀起讨论，原PO提到MBC《恋人》南宫珉、KBS《偶然遇见的你》金东旭几乎是没有其他竞争人选，唯一竞争较激烈的就是SBS电视台！到底会是《模范计程车2》李帝勋还是《恶鬼》的金泰梨呢？



《模范计程车》在2021年播出时受到许多观众的喜爱，今年也以第二季回归！李帝勋饰演「彩虹运输」代表司机「金道奇」，为了接受受害者的请托，他在这季扮演过王道奇、巫师、囚徒、农夫、情圣、夜店保全等副角色，剧中展现精湛的演技和华丽的动作戏。最高收视更达21%，播出期间也一直占据话题性排行第一，不少观众又期待会又第三季呢 XD



金泰梨在《恶鬼》中饰演「具散影」一角，梦想著「平凡的生活」的N年次公务员考试生，在拿到爸爸留下的遗物后，却遭到恶鬼纠缠，剧中她挑战一人分饰两角，「双面演出」也获得许多好评，播出期间还有网友整理出各种名场面，而《恶鬼》的收视率也一直保持在10％。



会由谁拿下《SBS演技大赏》的大赏？也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「当然是李帝勋」、「金泰梨GOGO」、「李帝勋上次也没拿到，觉得很可惜，这次就拿到吧」、「哇 这个好激烈啊」、「当然是李帝勋了 ！收视率差2倍，演技也很好」、「金泰梨在《恶鬼》里的演技真的疯了」、「哇 两部我都看了，真的好难啊」、「李帝勋大赏、金泰梨最佳演技奖」、「两个人都做得很好！感觉都能接受」等等。

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