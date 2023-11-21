都逢结局周，《闪亮的西瓜》话题性击败《恋人》！创连续7周都上升纪录

据知名韩国调查机构GOODDATA数据，tvN《闪亮的西瓜》在结局周以第一名完美做结，也逢结局的MBC《恋人》遭篡位落至第二。

GOODDATA 11月第三周数据显示，《闪亮的西瓜》攻下TV-OTT戏剧榜单冠军，且播映以来话题性只升不减，创下连续七周话题性都是上升的纪录，过去只有《SKY Castle》、《我的解放日记》和《红气球》达到过这种只升不减的纪录，可见《闪亮的西瓜》起初不见得在所有戏剧里出众，但渐渐走出口碑，佳绩有目共睹。



▼前十名分别为《闪亮的西瓜》、《恋人》、《无人岛的Diva》、《精神病房也会迎来清晨》、《高丽契丹战争》、《大力女子姜南顺》、《婚礼大捷》、《完美的结婚公式》、《7人的逃脱》、《非法正义》



演员的部分倒不太一样了，《恋人》男女主角南宫珉、安恩真占前两名，《闪亮的西瓜》两名男主角崔显旭与厉云分占第3、第5名，女主角之一的申银秀第8名，另名女主角薛仁雅惜未进前10。《闪亮的西瓜》播出前期只有崔显旭和厉云占前位，到中期崔显旭和厉云两人虽降，但申银秀与薛仁雅都追上来，明显四名主演人气差距逐渐缩小。



▼前十名分别为《恋人》南宫珉、《恋人》安恩真、《闪亮的西瓜》崔显旭、《无人岛的Diva》朴恩斌、《闪亮的西瓜》厉云、《无人岛的Diva》蔡钟协、《精神病房也会迎来清晨》朴宝英、《闪亮的西瓜》申银秀、《大力女子姜南顺》李瑜美、《大力女子姜南顺》金廷恩



回顾上周GOODDATA数据，该机构曾表示《闪亮的西瓜》收视率仅维持在3%左右，但网路上搜寻统计可知主要观众是10代到20代，搜寻比例占40%，远远超过全部戏剧平均的27%，由此可推测《闪亮的西瓜》透过各种网路平台宣传的效益相当好，剧情本身也成功吸引更多人收看。



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