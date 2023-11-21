《白昼之月》冒新招，金永大「拎起」差点摔倒的表艺珍XD 前世虐恋越来越复杂（EP.6）

《白昼之月》最新第6集，姜英花（表艺珍饰）在撞见附在韩俊午身上的道河（金永大饰）后陷入混乱，前世情节则是发展捉摸不透让观众混乱。
姜英花撞见道河灵魂后想起了幼时的梦魇，她还是无法理解自己怎么梦到那些梦、怎会看到灵魂。一次买醉，姜英花不断直呼道河「大人」，道河瞬间忘记自己要解决姜英花（或说是心软）。有趣的是，姜英花绊倒之时，场面不像一般浪漫爱情剧来个男主角公主抱，道河是抓住她的衣领再让她往自己身上靠。后续剧情才会公开两人身体贴身体时的对话，姜英花问道河心脏为何跳如此快，道河直言「不是我的心脏」。
郑伊瑟（郑信惠饰）单方面宣布与韩俊午交往，姜英花撞见宣布现场更不舒服了。她想弄懂「大人」是怎么回事，找到了海印及海印的师父，师父仅透露「护身符」终究会回到主人身上。姜英花再次质问道河，道河对她说「你曾是我的妻子」。回顾前世，正是道河在迎娶韩丽塔那天，将莲子串起来的项炼亲手戴到她身上说要保护她。
预告还揭晓，道河养父（李璟荣饰）不晓得打何算盘，是他强迫道河选择杀掉韩丽塔或是迎娶她。道河养父是想制造道河被杀的杀机，故意让韩丽塔更接近道河？道河养父又为何恨意也延续了千年？他也得杀掉道河才能解怨不再当地缚灵吗？道河养父持续利用石代表（郑雄仁饰）的身体对付道河，看起来把脑筋动到开端娱乐律师（李准赫饰）身上。
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