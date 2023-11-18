「Netflix之子」宋江的两部新剧！下周五先与金裕贞上演《与恶魔有约》，隔周再以「车贤秀」回归《Sweet Home 2》

《与恶魔有约》、《Sweet Home 2》首播日只差一周！两部作品都可以通过Netflix观看～

宋江有「网飞亲儿子」之称，他曾主演Netflix原创剧《喜欢的话请响铃》、《Sweet Home》，之后主演的tvN《如蝶翩翩》、JTBC《无法抗拒的他》&《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》等电视剧，也都於Netflix同步播出。而今年底（2023年），他的两部新作品――《与恶魔有约》、《Sweet Home 2》，再次通过Netflix与观众们见面。

首先，是下周五（24日）首播的SBS新金土剧（周五、六）《与恶魔有约》‎。作品描述一夜之间失去能力的恶魔郑九元（宋江 饰），与四面楚歌的财阀继承人都到曦（金裕贞 饰）之间，签订契约婚姻的「异种」刺激同居罗曼史。此「高颜值组合」未演先轰动，粉丝们均期待这段奇幻的浪漫爱情故事将如何展开。

宋江曾‎透露‎：「在片场，我非常信任金裕贞。彼此谘询关於表演上的问题，也得到很多建议。正因如此，郑九元这个角色，变得更加完整了。」虽然宋江（1994年生）年长金裕贞（1999年生）五岁，但拍片时可是很依赖「童星大前辈」呢！

接著是下月（12月）1日上线的漫改续作‎《Sweet Home 2》‎。第2季的故事设定在3年后，感染已经扩及全世界，更出现未知的神秘现象、各种新角色及团体。主角们会如何克服重重难关，成为一大看点。

引领剧情的宋江饰演「‎车贤秀‎」，感染后靠著强大意志不变异，是成功的特殊感染者，身体能自行复原。第2季他将冒著成为实验对象的危险，前往特殊灾害基地，寻找解决怪物转化问题的重要线索。

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