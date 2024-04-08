李多慧再登卓在勋热门节目！在台湾学了「看屁啦」与三字经，又表白许光汉

正旅外来台的韩籍人气啦啦队，原乐天桃猿「Rakuten Girls」成员，现味全龙「Dragon Beauties」队长李多慧，5日再登上卓在勋热门YouTube频道，还是全新节目《卓spatch》（仿「D社」《Dispatch》的「Takspatch」）。

主持人卓在动、金艺元与申圭镇访问了李多慧许多有关台湾的问题，台湾人听了最有感且最搞笑的应该是脏话话题了，间她学到了什么中文脏话，她回答「看屁啦」、「笑屁啦」，卓在勋问她有没有更脏的，她压低音量但也直言：「操他妈……」翻成韩语她就不敢说了，只能用韩语初声暗示，旁边申奎镇一点就通：「C8○○○？」



李多慧解释「操他妈」可以当作「食物很好吃」的最高级用，其他人频频称赞她学得很好(?)。不过李多慧坦承自己有时候会装作听不懂中文，她举了个例子，台湾工作人员曾开玩笑说：「她很有钱，叫她请客吧！」对方讲中文以为她听不懂，其实她都懂。申圭镇替她抱不平：「那你怎不说『操他妈』 ? C8○○○！」然后疯狂输出「操他妈」逗乐李多慧。



卓在动问她有没有满意的中国男性（按：制作组把韩文字幕改成了「台湾」），她回答许光汉，金艺媛马上出现激动反应表达同感。李多慧在台湾上其他节目也常常提到对许光汉的粉丝心，不过说很遗憾并未见过面。



另外，李多慧还说了一个趣事，说自己在台湾其实也没有人追，且「朋友越来越少」，曾经把手机丢在台湾三天，结果拿回来后发现kakao Talk只有父母发讯息。申圭镇默默的把手机递给李多慧想要电话，李多慧：「没关系，我喜欢一个人。」



节目中她也不讳言会从乐天转队味全的原因就是「队长」一职，和先前她发文说明的一样。



▼完整节目（转队话题8:40起，脏话13:38起，喜欢的男性16:24起，在台湾没人追17:06起）



▼附上李多慧首次上卓在勋YouTube的《No Back卓在勋》一集



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