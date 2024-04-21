曾经的济州岛热门打卡点！李孝利与丈夫李尚顺经营的咖啡厅5月底歇业，曾获「蓝丝带奖」

曾经门庭若市的、位於济州岛的李孝利家的咖啡店最终宣布闭店。

该咖啡店於日前通过IG公布了停业的消息，称：「本店将於5月31日结束营业。 我们开设这家咖啡店的初衷是为了向喜欢咖啡的人们介绍优质咖啡豆和全国优秀的烘焙咖啡厂家的咖啡。 自2022年7月开始至今，受到了许多关爱和关注。 再次感谢所有来过的人们。 对於无法接待更多客人这一点感到非常遗憾，本店将於5月1日起，一个月内以无需预约的方式开放。 」

婚后生活重心移到济州岛的李尚顺和李孝利夫妇於2022年7月1日在本地九河郡东福里开设了这家咖啡厅，李尚顺有时会亲自到店为客人们冲泡咖啡，甚至李孝利也会时不时现身与客人们合影，咖啡店从营业初期开始就吸引了无数粉丝、咖啡爱好者和游客等前来打卡，是济州岛必去「景点」之一。 这也导致了因大量人流的涌入，时常发生周围交通瘫痪的状况，加之原料缺货等，李孝利夫妇一度将门店能改为预约制运营。

2023年5月，仅开业10个月的这家咖啡店还获得了「蓝丝带奖」（韩国版米其林餐厅指南，由一般公众评审员和专业美食评审员评定）。

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