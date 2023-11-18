什么？炸排骨居然要排1个小时才吃到！从釜山风靡到首尔，最新网红小吃

听说最近整个韩国都在风靡这个网红小吃。

最近这道小吃热潮从釜山刮到了首尔，备受食客们的喜欢，釜山「元祖店」门口更是大排长龙，经常排队1小时都不一定能买到。 釜山最著名的「铁桶市场」里有一家「깡돼후」，现场排队热潮看成市场第一家，所有人都为了这口热呼呼的美食。



对有著「中华料理胃」的我们来说，它并不陌生，其实就是「炸排骨」啦，店家将腌制好的猪排裹上一层均匀的面粉，再放入油锅中炸酥，捞起后剪成小块，再配上店家自配的秘汁，就成了火爆人气的「깡돼후」了，其实这也是「깡통시장 돼지갈비 후라이铁桶市场油炸猪排骨」的简称。 口感酥脆、肉质鲜嫩、香味扑鼻， 妙就妙在不管是现炸出来的，还是冷掉的，甚至是隔夜后再加热，味道都很绝，当然热呼呼的时候最酥脆了，很多食客都表示口感非常像炸鸡。



速食连锁店「LOTTERIA」也推出了同款「炸排骨」，从卖相来看和原版很相似，但吃过的人都说除了有价格优势之外，远不如釜山那家美味，LOTTERIA的口感更像是「香酥鸡」而非排骨。



最近去韩国旅游的小伙伴，有机会的话一定要去釜山尝尝元祖「깡돼후」。

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