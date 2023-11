青春回来了！经典小分队「SISTAR19」孝琳＆宝拉时隔11年回归，确定在明年1月发行新曲！

SISTAR的孝琳和宝拉在2011年组成的小分队「SISTAR19」,出道曲《Ma Boy》和2013年发行的《Gone Not Around Any Longer》接续大获成功。

「SISTAR19」跨越少女和淑女界线的小分队概念,当时在歌谣界引起轩然大波。加上孝琳充满活力又爆发性的唱功,宝拉沙哑又坚实的Rap,还有两位成员展现舞台表演,每次活动都成爲话题。



今日(17日)宣布她们将在明年(2024年)1月回归。据悉,孝琳和宝拉爲了重新组合的SISTAR19,计划重新调整从演唱到编舞的所有领域。继第二张单曲之后时隔11年再次回归歌谣界,2024年版的SISTAR19将经历怎样的进化?让许多人都相当期待!



消息一公开,也让网友纷纷表示:「哇 疯了!呜呜《Ma Boy》我到现在还在听」、「希望这个能火起来,以完整体回归吧」、「好期待啊」、「小分队冬天出,明年夏天出组合曲吗」、「姐姐们 快来 快来呜呜呜」、「SISTAR明年夏天重组GO GO」、「晕,这样下去,夏天4个人的舞台也...」、「SISTAR完整体也回归吧」、「晕,这是我最喜欢的一个组合」等等。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

