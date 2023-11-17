青春回来了！经典小分队「SISTAR19」孝琳＆宝拉时隔11年回归，确定在明年1月发行新曲！
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青春回来了！经典小分队「SISTAR19」孝琳＆宝拉时隔11年回归，确定在明年1月发行新曲！

KPOP   2023年11月17日   星期五13:26   Yuan  

（封面图源：StarShip娱乐、IG@borabora_sugar、IG@xhyolynx）

SISTAR的孝琳和宝拉在2011年组成的小分队「SISTAR19」，出道曲《Ma Boy》和2013年发行的《Gone Not Around Any Longer》接续大获成功。

「SISTAR19」跨越少女和淑女界线的小分队概念，当时在歌谣界引起轩然大波。加上孝琳充满活力又爆发性的唱功，宝拉沙哑又坚实的Rap，还有两位成员展现舞台表演，每次活动都成爲话题。
（图源：StarShip娱乐） （图源：StarShip娱乐）

今日（17日）宣布她们将在明年（2024年）1月回归。据悉，孝琳和宝拉爲了重新组合的SISTAR19，计划重新调整从演唱到编舞的所有领域。继第二张单曲之后时隔11年再次回归歌谣界，2024年版的SISTAR19将经历怎样的进化？让许多人都相当期待！
（图源：IG@xhyolynx）（图源：IG@borabora_sugar）

消息一公开，也让网友纷纷表示：「哇 疯了！呜呜《Ma Boy》我到现在还在听」、「希望这个能火起来，以完整体回归吧」、「好期待啊」、「小分队冬天出，明年夏天出组合曲吗」、「姐姐们 快来 快来呜呜呜」、「SISTAR明年夏天重组GO GO」、「晕，这样下去，夏天4个人的舞台也...」、「SISTAR完整体也回归吧」、「晕，这是我最喜欢的一个组合」等等。
（图源：StarShip娱乐）

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