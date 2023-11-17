青春回來了！經典小分隊「SISTAR19」孝琳＆寶拉時隔11年回歸，確定在明年1月發行新曲！
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青春回來了！經典小分隊「SISTAR19」孝琳＆寶拉時隔11年回歸，確定在明年1月發行新曲！

KPOP   2023年11月17日   星期五13:26   Yuan  

（封面圖源：StarShip娛樂、IG@borabora_sugar、IG@xhyolynx）

SISTAR的孝琳和寶拉在2011年組成的小分隊「SISTAR19」，出道曲《Ma Boy》和2013年發行的《Gone Not Around Any Longer》接續大獲成功。

「SISTAR19」跨越少女和淑女界線的小分隊概念，當時在歌謠界引起軒然大波。加上孝琳充滿活力又爆發性的唱功，寶拉沙啞又堅實的Rap，還有兩位成員展現舞台表演，每次活動都成爲話題。
（圖源：StarShip娛樂） （圖源：StarShip娛樂）

今日（17日）宣布她們將在明年（2024年）1月回歸。據悉，孝琳和寶拉爲了重新組合的SISTAR19，計劃重新調整從演唱到編舞的所有領域。繼第二張單曲之後時隔11年再次回歸歌謠界，2024年版的SISTAR19將經歷怎樣的進化？讓許多人都相當期待！
（圖源：IG@xhyolynx）（圖源：IG@borabora_sugar）

消息一公開，也讓網友紛紛表示：「哇 瘋了！嗚嗚《Ma Boy》我到現在還在聽」、「希望這個能火起來，以完整體回歸吧」、「好期待啊」、「小分隊冬天出，明年夏天出組合曲嗎」、「姐姐們 快來 快來嗚嗚嗚」、「SISTAR明年夏天重組GO GO」、「暈，這樣下去，夏天4個人的舞台也...」、「SISTAR完整體也回歸吧」、「暈，這是我最喜歡的一個組合」等等。
（圖源：StarShip娛樂）

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