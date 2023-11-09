【韩网热帖】艺人去造型室的原因

*小编注：对比图来自张圣圭个人网综，是同一天做造型前后的对比！节目组做的字幕：从「张圣圭」变成「努力的张圣圭」kkk



​韩国网友评论：

1. 找回了20年青春...

2. 究竟发生什么事

3. 哇重新出生了！

4. 根本换了一个人吧

5. before是谁kkk卸妆后的小丑吗？

6. 如果不说简直认不出before是张圣圭kkk

7. 发型和眉毛真的真的好重要

8. 浮肿也消下去太多了吧！

9. 看起来瘦了15kg

10. 画质都提升了kkk

11. 从爸爸变成儿子

12. 从实验失败被炸的博士变成艺人kkkk

13. 上周拍结婚照时脸的状态很糟，但化妆师简直是在后脑勺上重新挖了一张脸出来，从早到晚在外面妆却一点都没有花

14. 我因为职业是演奏者而经常去造型室，真的连我自己看都觉得您哪位啊kkk

15. 哇如果把这个拿去当宣传用照片，反而因为变化太大而没人相信吧

16. 店里会给消肿用的加糖绿茶，去几趟洗手间就消下去啦

17. 专家不愧是专家

出处：https：//theqoo.net/hot/2992253829

最后附上出处影片~已定位在2分33秒「变身前」状态，对比图出现在3分4秒：



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