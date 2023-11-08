《闪亮的西瓜》父母爱情动人成真，儿子救援妈妈更逼哭人ㅠㅠ 结局倒数却来真正危机（EP.13-14）

《闪亮的西瓜》最新13、14集已近全出尾声，剧情有了重大进展，「父母」河李灿（崔显旭饰）与尹清雅（申银秀饰），河恩杰（厉云饰）与「崔世京」（薛仁雅饰）两对CP都顺利发展，一切「变数」似乎都往好的方向，只不过……又生变。

（以下涉及剧透）



13集，Watermelon Sugar要代表培光参加校际乐团比赛，须有创作曲，李灿决定和成员们来场两天一夜音乐营，却发现自己想邀请清雅却无法开口。其实校庆上，李灿早就决定演唱〈魔法之城〉送给清雅，而不是演唱〈小夜曲〉给崔世京。某天晚上，李灿重新表演了〈魔法之城〉给清雅，原来他准备了一套手语歌，是向清雅表白的礼物啊！清雅流著泪抱住他……



청아만을 위해 수어 노래를 연습했던 이찬!

오직 한사람 앞에서 보여주는 공연

청아를 세상으로부터 구해준 이찬의 지난 날들



<반짝이는 워터멜론>

[월화] 저녁 8:50 tvN#반짝이는워터멜론 #TwinklingWatermelon pic.twitter.com/5yZBFTmPMB — tvN drama (@CJnDrama) November 6, 2023

14集，Watermelon Sugar音乐营全员到齐，路途却发生了小意外，因为河恩杰和「假崔世京」温恩宥靠著智慧型手机「相认」了！搞了老半，两个人都是时光旅行者、是彼此的助手，且都是因为彼此，才决定要凑和父母或拆散父母！



李灿和清雅顺利在一起，但清雅的继母、西园艺高理事长再次刁难清雅把清雅监禁，恩杰暴怒救母，两个人相拥而泣。仔细看清房间的样貌，这才知道清雅的绘画实力都是在这里练成的，墙壁还被她一层一层重新画过了……恩杰把妈妈带离开真声，看著爸爸和妈妈短暂玩耍的快乐时光，他泪流不止，不晓得他们走过艰难的青春岁月。



12년 만에 끝난 청아의 외로운 숨바꼭질!

갇혀있던 다락방 속 가득 찬 청아의 기억들

혼자 남은 엄마 모습에 무너진 은결ㅠㅠ



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或许是看到恩杰的作为，也或许是察觉白夜老板（朴呼山饰）的不对劲，恩宥亲自问了他，想从外婆身上了解妈妈。恩宥找恩杰谈心，两人意外的又牵起了关系！原来教过恩宥手语的人是恩杰的哥哥恩浩（奉宰铉饰）！哥哥口中的女友正是恩宥！最重要的是，恩浩曾对恩宥说过自己爸爸怎么变聋人的，而那个时间点还没到来……

下集预告，恩杰因为带走清雅被抓，李灿将歌曲带给白夜老板听听的回程……意外似乎仍无法避免。难道，命运终究是命运吗？恩杰和恩宥之间的关系非得要纠缠那么得深吗？



[15화 예고] "무슨 일이 있어도 지켜야 해"

아빠 이찬이 사고 직전 만났던 사람은 조나단 사장님..?

은유의 힌트를 바탕으로 사고를 재조합해 보는 은결!



은결은 운명에 맞서 이찬의 사고를 막을 수 있을까?



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本周这两集除了李灿的手语版〈魔法之城〉，还有恩杰救出清雅的情节之外，清雅说妈妈替她用手语取名「清澈之音」，清雅也用手语替李灿取名「灿烂之音」，此段情节也相当动容。



풍악을 울려라~ 아기쀼 첫키스가 왔다!!

드디어 서로 마음을 확인한 이찬X청아

몽글몽글해지는 첫키스의 순간



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