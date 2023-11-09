经常请吃饭的漂亮Jin！服役中的防弹少年团Jin，每次外出都自掏腰包打包15份食物

正在军队服役的BTS防弹少年团大哥Jin依旧美谈不断。

日前，有网友在网路上分享了Jin在军队中的事情，称他是「经常请吃饭的漂亮Jin」。撰写者A某表示：「听昨天退所的侄子说，周末有餐车的话金硕珍（Jin）助教就会每样（食物）买15份带走，应该是和自己同一个内务班的战友们一起吃，大家就给他起了个外号叫『经常请吃饭的漂亮Jin』。 」

내눈에만 개예쁜게아녓음 너무 당연한사실이지만 pic.twitter.com/IMSaS8D7Ip — 다욤 (@DA_yo_0_0) November 7, 2023

今年入伍的Jin已经31岁了，内务班同期战友们都比他小很多，每周Jin都会自掏腰包去餐车给弟弟们打包美食。 A某还称：「他胖了一点点，非常努力地运动中。 」透露Jin变得更加健硕的近况。 A某最后还公开了参加结业式的照片，提高了贴文的真实性。



得知Jin近况的粉丝和网友反响热烈，留言称：「果然Jin走到哪儿都会被人喜欢」、「长得帅性格还这么好，太犯规了」、「我也想见他」、「是一位好助教」、「看来他很适应军队生活啊，这样我就安心了」、「确实是Jin会做的事情」、「都是比他小很多的弟弟，看来相处得很好啊」等。



此外，Jin於去年12月13日正式入伍，以陆军现役身份正在服役中，目前在京畿道涟川陆军第5步兵师团担任助教，他将於2024年6月12日退伍。

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