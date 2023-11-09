【韓網熱帖】藝人去造型室的原因

*小編註：對比圖來自張聖圭個人網綜，是同一天做造型前後的對比！節目組做的字幕：從「張聖圭」變成「努力的張聖圭」kkk



​韓國網友評論：

1. 找回了20年青春...

2. 究竟發生什麼事

3. 哇重新出生了！

4. 根本換了一個人吧

5. before是誰kkk卸妝後的小醜嗎？

6. 如果不說簡直認不出before是張聖圭kkk

7. 髮型和眉毛真的真的好重要

8. 浮腫也消下去太多了吧！

9. 看起來瘦了15kg

10. 畫質都提升了kkk

11. 從爸爸變成兒子

12. 從實驗失敗被炸的博士變成藝人kkkk

13. 上週拍結婚照時臉的狀態很糟，但化妝師簡直是在後腦勺上重新挖了一張臉出來，從早到晚在外面妝卻一點都沒有花

14. 我因為職業是演奏者而經常去造型室，真的連我自己看都覺得您哪位啊kkk

15. 哇如果把這個拿去當宣傳用照片，反而因為變化太大而沒人相信吧

16. 店裡會給消腫用的加糖綠茶，去幾趟洗手間就消下去啦

17. 專家不愧是專家

出處：https：//theqoo.net/hot/2992253829

最後附上出處影片~已定位在2分33秒「變身前」狀態，對比圖出現在3分4秒：



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