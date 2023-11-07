崔智友以惊悚作品回归大萤幕《New Normal》！笑谈三岁女儿「外貌和妈妈还有很大的差距」

日前SBS电台节目邀请正推出大萤幕新作品《New Normal》的冻龄女神崔智友成为嘉宾，

崔智友笑称上一次上电台节目都记不得是多久前的事了，感觉是崭新的体验。她表示因为照顾孩子们所以也没能收听广播，还自曝准备怀孕时曾经有好长一段时间必须往返医院，她倒是还记得在往返医院途中开始收听电台节目，长达一年多的时间。



本次崔智友所主演的新电影《New Normal》出自於《鬼病院：恐怖直播》导演郑凡植之手，她却表示自己平时没办法收看恐怖电影，不过导演却联络了她，表达希望与她合作，并且觉得崔智友会是观众们意想不到的人选，这让崔智友相当开心，也很期待自己演出这一类的题材作品会呈现什么样的风貌。崔智友也聊起拍摄惊悚电影让她越来越上手，渐入佳境。她也大力称赞片中与她搭配的年轻演员，虽是电影新手但却表现得很出色。



谈起她3岁的女儿，崔智友说女儿话很多停不下来，也不知道去哪学来这么多话，而问到女儿的外表时，崔智友则开玩笑地表示「和妈妈还有很大一段差距」，被问到会不会让女儿成为艺人呢？她则表示，若女儿自己有这样的想法她并不会劝阻，在这方面有才华的话，她应该不会反对。美貌与外型始终如一的她，也透露了自己保养的秘诀，她表示自己长期从事演艺活动，完全没有吃消夜的习惯，除非特别想吃消夜，不然一般都不吃。崔智友也相当享受跟孩子玩乐的时光，哄他们入睡后来一瓶啤酒，让她感到相当满足。

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