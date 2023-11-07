《精神病房也会迎来清晨》发人深省、金句频出，久违的疗愈好剧！「因为小小的涟漪就被划伤，人们是如此脆弱的存在」

（微微剧透）这部剧直接跃升为小编的年度第一！描写你、我生活周遭不断发生，有时候却选择忽略或者被隐藏的故事，值得独自观赏、细细品尝。

改编自同名网路漫画的Netflix电视剧《精神病房也会迎来清晨》，已於上周五（3日）全集上线。该部作品描述初次来到精神健康医学科的护理师多恩（朴宝英 饰），通过精神病房看到的世界与心灰意冷的病人们的故事。

电视剧共12集，前6集为了某个事件作铺陈，后6集则阐述女主角经历该事件后所受到的影响。剧组运用大量CG来描绘恐慌症及妄想症等病人眼中的世界，相当壮观。而随著剧情发展，观众们可以知道多恩为什么从内科转到精神科。替人著想、容易共情其实是「双面刃」，当你嘱咐对方要更爱自己一点的同时，自己是否有做到呢？

剧中有几个议题发人深省：上司下属的关系、职业妇女的两难、万年考生的挣扎等。全剧大量运用对比、首尾呼应，而「母亲」这个角色在本剧大量登场：忙到连自己的女儿都忘记的妈妈V.S看著这样的妈妈意识到自己要给自己喘息空间的护理师妈妈、只把女儿当成提款机的妈妈V.S细心照料生病的女儿的妈妈。

还几个对比令小编印象深刻：透过种种事件发现自己想把护理师做的更好的女主角，以及看著这样的女主角，发现护理师这个职业并不会让自己「心动」的同事。甚至，女主角就是看著这位同事，梦想著成为更好的护理师。他们互相影响彼此，形成良性的循环。

内容还提到「精神病污名化」：「精神病」不等於「犯罪者」，精神病搬进新的社区，却要看居民们的眼色；家长送患有精神病的孩子入院治疗，却发现照料孩子的护理师曾经接受过精神病的治疗。病患家属强力反对，认为这样的护理师「不适任」。有著患有精神病妹妹的资深护理长要家属们「将心比心」，才恍然大悟：现在他们用什么眼光看待这位护理师，日后社会就是用什么眼光看待自己的亲人。







剧中的两段感情线也很有意思：女主角有位从小一起长大的「竹马」，然后在医院结识一位肛门外科医生，才发现自己的竹马与医生是同个大学的前、后辈。这三个人相处起来的气氛都相当融洽，医生在意识到自己对女主角的感情后，便展开追求攻势；而竹马其实暗恋女主角已久，但他总是错过告白的时机（之后他会归咎於其实就是自己没有勇气）。女主角究竟情归何处？大家又觉得这个安排如何呢？





另外一段感情线则是：对於自己极度自卑的护理师，与对她一片丹心的多金医生。医生深受护理师的吸引，并且勇敢告白。护理师却觉得两人身处不同的世界，希望医生能知难而退。医生不因此而气馁，并努力理解护理师的想法。美好的爱情应该就是如此吧！懂得同理、体谅，并且让彼此成长。

剧中也教了几个「自救小方法」：如果你觉得最近的生活很无力，不妨写下自己的「自传」（医生是请病患写十页），然后把「负面情绪」的字眼用萤光笔画起来，藉以检视究竟是哪里出了问题；平时要规律生活、坚持运动，搭配「赞美日记」（赞美自己），并且要对未来「有所期待」（不用太伟大，如：正在追的连续剧会如何发展等）。要记得，「情绪也有肌肉」，要常常去训练它，让明天的自己比今天更进步一些，也希望大家都能找到「一起淋雨的人」。

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