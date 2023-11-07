G-Dragon药检「阴性」走出警署疯狂接受采访，IG发文贴4个汉字

主动前往警署自愿接受调查的BIGBANG G-Dragon在得到药检阴性的结果后，后堂堂正正地走出了警署，返回家中。

不久之后GD就更新了个人IG，配上4个汉字「事必归正」，并解释「所有事情最终都会回归正常的轨道」、「起初无法辨别是非对错，不正确的事物或许会获得短暂的通融或成功，但这种情况不会持久，一切都必定会回归正常的轨道。」 似乎毫不受影响。 该内容公开15个小时左右就已经有68万个赞。



‎昨日（6日）GD接受了约4个多小时的调查后走出警署，面对媒体采访，他表现得很轻松‎。被记者问及「简易药检结果如何」时，他表示：「是阴性，我还向警方提出做紧急精密检查的要求。 希望搜查机关能够快速、准确地公开检测结果。」 对於是否会提交手机，他称：「如果要求我交的话，我会交的，警察没有出示证据。」 当记者问到这四个小时的调查做了什么时，他的回答令人震惊，说「笑著笑著就结束了调查」。



GD还说道：「大家互相不知道到底是什么状况，我的陈述对调查是否有帮助还需要警方决定，我所期待的只有一点，就是搜查机关尽快公布我的精密检测结果。」 有记者提问：「是否觉得这是一次无理的调查」，GD回答：「我并没有这样想，警方也只是根据某个人的陈述，基於职业特性才这么做的。」



最后GD不忘安抚粉丝，称：「大家不需要太担心，相信我等下去就好。」

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