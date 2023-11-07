《精神病房也會迎來清晨》發人深省、金句頻出，久違的療癒好劇！「因為小小的漣漪就被劃傷，人們是如此脆弱的存在」

（微微劇透）這部劇直接躍升為小編的年度第一！描寫你、我生活週遭不斷發生，有時候卻選擇忽略或者被隱藏的故事，值得獨自觀賞、細細品嘗。

改編自同名網路漫畫的Netflix電視劇《精神病房也會迎來清晨》，已於上週五（3日）全集上線。該部作品描述初次來到精神健康醫學科的護理師多恩（朴寶英 飾），通過精神病房看到的世界與心灰意冷的病人們的故事。

電視劇共12集，前6集為了某個事件作鋪陳，後6集則闡述女主角經歷該事件後所受到的影響。劇組運用大量CG來描繪恐慌症及妄想症等病人眼中的世界，相當壯觀。而隨著劇情發展，觀眾們可以知道多恩為什麼從內科轉到精神科。替人著想、容易共情其實是「雙面刃」，當你囑咐對方要更愛自己一點的同時，自己是否有做到呢？

劇中有幾個議題發人深省：上司下屬的關係、職業婦女的兩難、萬年考生的掙扎等。全劇大量運用對比、首尾呼應，而「母親」這個角色在本劇大量登場：忙到連自己的女兒都忘記的媽媽V.S看著這樣的媽媽意識到自己要給自己喘息空間的護理師媽媽、只把女兒當成提款機的媽媽V.S細心照料生病的女兒的媽媽。

還幾個對比令小編印象深刻：透過種種事件發現自己想把護理師做的更好的女主角，以及看著這樣的女主角，發現護理師這個職業並不會讓自己「心動」的同事。甚至，女主角就是看著這位同事，夢想著成為更好的護理師。他們互相影響彼此，形成良性的循環。

內容還提到「精神病汙名化」：「精神病」不等於「犯罪者」，精神病搬進新的社區，卻要看居民們的眼色；家長送患有精神病的孩子入院治療，卻發現照料孩子的護理師曾經接受過精神病的治療。病患家屬強力反對，認為這樣的護理師「不適任」。有著患有精神病妹妹的資深護理長要家屬們「將心比心」，才恍然大悟：現在他們用什麼眼光看待這位護理師，日後社會就是用什麼眼光看待自己的親人。







劇中的兩段感情線也很有意思：女主角有位從小一起長大的「竹馬」，然後在醫院結識一位肛門外科醫生，才發現自己的竹馬與醫生是同個大學的前、後輩。這三個人相處起來的氣氛都相當融洽，醫生在意識到自己對女主角的感情後，便展開追求攻勢；而竹馬其實暗戀女主角已久，但他總是錯過告白的時機（之後他會歸咎於其實就是自己沒有勇氣）。女主角究竟情歸何處？大家又覺得這個安排如何呢？





另外一段感情線則是：對於自己極度自卑的護理師，與對她一片丹心的多金醫生。醫生深受護理師的吸引，並且勇敢告白。護理師卻覺得兩人身處不同的世界，希望醫生能知難而退。醫生不因此而氣餒，並努力理解護理師的想法。美好的愛情應該就是如此吧！懂得同理、體諒，並且讓彼此成長。

劇中也教了幾個「自救小方法」：如果你覺得最近的生活很無力，不妨寫下自己的「自傳」（醫生是請病患寫十頁），然後把「負面情緒」的字眼用螢光筆畫起來，藉以檢視究竟是哪裡出了問題；平時要規律生活、堅持運動，搭配「讚美日記」（讚美自己），並且要對未來「有所期待」（不用太偉大，如：正在追的連續劇會如何發展等）。要記得，「情緒也有肌肉」，要常常去訓練它，讓明天的自己比今天更進步一些，也希望大家都能找到「一起淋雨的人」。

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