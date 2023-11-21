《精神病房也会迎来清晨》韩国本土vs外国反应两极化！韩网友：不是韩国人真的很难产生共鸣

这部在韩国本土好评爆表的韩剧，却未能像《鱿鱼游戏》、《黑暗荣耀》等剧一样吸引国外观众。

最近Netflix上档了一部名为《精神病房也会迎来清晨》的新剧，原以为是披著医疗剧外壳的爱情剧，没想到却真的聚焦「精神病」，带领观众慢慢走进精神病房医护人员与病人们之间的生活。



电视剧由朴宝英、延玗臻（延宇振）与张东润携手主演，朴宝英饰演的精神病房的护理师多恩，她在这个特殊工作环境中经历了不同寻常的人生，每一集都有触动人心的故事，看得观众们潸然泪下。 该剧播出之前就透露了希望通过作品打破人们对精神病房和心理疾病的偏见和恐惧的宗旨，目前看来在韩国本土反响很不错，不少观众在看完之后都在SNS上留言称对精神病疾患有了近一步的了解，大家对该剧的评价非常高，3日正式上档的该剧在16日就登上Netflix「今日韩国TOP10作品」 的第一名，还在OTT搜索网站「Kinolights」的「本日排行榜」中跻身第五名。



然而，《精神病房也会迎来清晨》并未像其他韩剧一样在海外也引爆与本土同样高的热度，国外观众对该剧反映平平，也使得该剧在国际排行榜上的排名上升缓慢，最高排名也只是Netflix的「全球TOP10 TV SHOW」中的第4位，人气不如差不多时期播出的《大力女子姜南顺》、《我的女神室友斗娜》。 有国外观众表示：「故事展开实在太慢了」、「无法理解因为过劳导致的精神疾患」等。



对於国外观众并不看好《精神病房也会迎来清晨》，韩国网友们也有话要说，他们纷纷表示：「本来电视剧题材就各种各样啊」、「居然外国人没有过劳这种事情」、「确实成绩很不理想」、「很久没有看到这么有趣的电视剧了」、「 不是韩国人真的很难产生共鸣，致病原因也非常的韩国，你们不理解是当然的啦，这部剧不是因为没拍好而国外反响差」、「从第一集开始就属於东洋氛围，外国人根本不会懂」、「我们自己喜欢就行」、「精神疾患也会有文化背景的」等。

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