【K社韩国小百科】你也有这种感觉吗？韩媒评Netflix韩剧画面越来越刺激，品质却走低

剧情越来越刺激，剧作质量却越来越低，韩媒对近期Netflix制作的韩剧提出了质疑。

在过去几年里，Netflix的韩国原创作品品质管理问题迫在眉睫。 自从以《尸战朝鲜》系列开始，Netflix的各种韩国原创作品不仅在韩国，更是在全球观众中都引起了轰动。 然而最近几年，品质不佳且只注重刺激性剧情的Netflix原创韩剧让韩国本土观众感到失望。

初始，Netflix凭藉高品质的韩剧原创作品建立了「可信赖的」形象，但这种形象早已消失。 现在，Netflix原创韩剧的完成度不足以称之为「作品」。 去年，除了《黑暗荣耀》第二部和《精神病房也会迎来春天》之外，大部份发布的韩剧都受到了观众的批评。



特别是之前引起轰动的作品的续集都令观众不满，揭示韩国军队暗黑内幕的《D.P：逃兵追缉令》和开创韩国怪物题材新局面的《SWEET HOME》的续集都被评为烂作，和精心制作的第一部完全不能比。 更糟糕的是，《SWEET HOME》第三季即将在今年发布，但由於第二季的差评，观众们对此并不抱有太大期望。



大制作《京城生物》第一季也在叙事上存在问题，CG效果不佳，角色崩坏等诸多因素受到了观众们的严厉批评，尽管第二季计画於今年下半年发布，观众们对其期待值并不高。多部原本备受期待的热门剧的续集满意度都低於预期的评价，这使得即将在今年发布的《鱿鱼游戏》和《地狱公使》的续集引发了更多的担忧。



韩媒指出Netflix原创韩剧面临的最大问题是他们在韩国观众最看重的叙事和品质方面落后，偏好使用与剧情无关的刺激性场景，可能是由於OTT平台相对於电视台拥有更自由的表达方式，这些过於刺激的描写手法令观众们很反感。 例如，前段时间上架的《杀人者o难堪》因女性裸露镜头和明显的偷拍镜头使得整部剧遭到观众的强烈批评。



有人指出，Netflix的市场面向全球，而不是仅需满足韩国观众对叙事和质量的关注。 当然，征服全球市场是可以理解的。 然而，基於韩国才制作出的原创韩剧却忽视了本土观众的观感这一点使得广大韩国观众感到极度的不满意。 在这种情况下，Netflix计画今年发布总共19部系列和电影，若持续存在以上的质量问题，恐怕很难挽回订阅者的心。

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