【2024 FTISLAND LIVE HEY DAY IN TAIPEI 】 2月18日台北演唱会

韩国首席美男乐团 FTISLAND 即将在2024年2月18日台北流行音乐中心举办「2024 FTISLAND LIVE HEY DAY IN TAIPEI」演唱会,演唱会活动门票将於 2023年11月11日(六)中午 12 点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖。

演唱会票价为 NT$5,880 / NT$4,880 / NT$3,880 / NT$2,880,另推出限量 VIP 套票 NT$6,580 (含价值 NT$5,880 票券乙张、摇滚区优先入场资格、彩排福利券乙张、VIP 专属工作证套乙组),另有机会使用一元加购亲笔签名海报、亲笔签名拍立得等,免费注册成为希林希波会员,更享有前一天优先购票权利,PRI 们请务必到希林国际脸书粉丝专页查看详情。

FTISLAND 8月从韩国首尔起跑举办「HEY DAY」演唱会,韩国演唱会门票在开票后全数售罄,验证了火红的人气,现场除了带来 FTISLAND 擅长的感性摇滚歌曲,并演唱新专辑歌曲,以及李洪基木吉他独奏表演等精彩演出,更提高了粉丝对这次演唱会的期待值。



FTISLAND 在 9 月 7 日带著迷你九辑《Sage》回归乐坛,「Sage」由李洪基及李在真参与作词,以强烈的鼓及吉他音色加上中毒性极强的旋律为印象的摇滚歌曲,表达如同一路走来始终如一、赋予今后也充满勇气坚定的走著自己的路、向生活在同时代的人们传达了应援的讯息。专辑中还收录了抒情旋律明显的「All Of My Life」、充满幽静寂寞的「I'm Still Here」、具有强烈吉他和弦乐器、合声和谐的摇滚乐曲风格的「Broken」、以及流行摇滚风格的歌曲「Not Enough」, FTISLAND 光是 2023 年就来台开唱两次,4 月时将台北作为亚洲巡演的第一站,8 月则在台北的安可场演唱会,第一场与最后一场都献给了台北粉丝,让粉丝直呼诚意满满!

【2024 FTISLAND LIVE ‘HEY DAY’ IN TAIPEI 】

活动日期 ⎪ 2024 年 2 月 18 日(日)

演出时间 ⎪17:00(实际演出时间以现场公告为准)

演出地点 ⎪ 台北流行音乐中心表演厅

售票系统 ⎪ 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

希林希波会员优先购时间 ⎪ 2023 年 11 月 10 日(五)12PM - 17PM

正式开卖时间 ⎪ 2023 年 11 月 11 日(六)12PM

售票网站 ⎪ 网站建档中

票价 ⎪ NT$5,880 摇滚站区 (依票面序号整队入场) / NT$5,880 看台区 / NT$4,880 看台区 / NT$3,880 看台区 / NT$2,880 看台区

※ 限量 VIP 摇滚区套票 NT$6,580(含价值 NT$5,880 摇滚区票券乙张、优先入场资格、彩排福利券乙张、VIP 专属挂绳工作证套组乙组)

※ 限量 VIP 看台区套票 NT$6,580(含价值 NT$5,880 2F前排看台区票券乙张、彩排福利券乙张、VIP 专属工作证套乙组)

主办单位 ⎪ 希林国际 Chillin International

执行单位 ⎪ VIBE MAKER 希波企划





