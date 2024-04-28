【韩网热门】追星不花一分钱的人的7个特徵！网评：这算真的粉丝吗？

每个人追星方式不同，有人愿意为本命猛下血本，也有人分文不愿意掏。

Theqoo上就有网友讨论了相关问题，指出了「追星不花一分钱的人」的特徵：

1. 专辑肯定不买，只关注出了新专辑的消息

2. 小卡之类的周边肯定不买，和朋友们聚餐，大家掏出小卡拍照时，默默展示手机桌面

3. 小卡根本没必要啊，站姐拍出的传奇级照片大概有5万张吧

4. 不买音源，也不买melon这些网站的会员，歌只在YouTube上听，YouTube会员也绝对不买，快速划过广告或者使用广告拦截app

5. 为什么要去公开放送呢？明明可以躺著看高清画质的直拍啊

6. 演唱会肯定也不去，看影片或者照片就行了

7. 以这种方式追星的话，对方如果闯祸或者自己热情退散，完全可以瞬间换个明星追

韩国网友评论：

1. 我还是去了一次演唱会，看完就热情退散，脱粉了

2. 这不是追星啊，只是你喜欢的、知道名字的歌手罢了，至少也得买一张专辑、去一次演唱会啊，这才是追星，又不是不让你去演唱会，是你自己不愿意去，你怎么可以说喜欢他们呢

3. 只要是粉丝，怎么就不算追星呢？我可是为了他特意花时间去找物料看的啊

4. 这才是真正的追星啊，没有压力也不需要花钱

5. 因为喜欢去翻找他们的物料，怎么不算追星呢？当然我也去看过他们的演唱会

6. 只要喜欢就是追星吧，现在连追星都分等级了？

7. 喜欢就算粉丝啊，难道只有花钱才算粉丝吗？太过分了，这是什么破逻辑啊

8. 这是对歌手没有任何爱意，单纯是自己的兴趣爱好吧，如果喜欢的话，至少会花钱听歌

9. 这应该是花钱了，但没得到花钱的待遇，要和没花钱的粉丝区分开来，来求认可的人写的吧

10. 好感程度的话可以理解，但追星至少要花过钱消耗过时间才算吧

11. 路人粉才是最合理的

12. 这种粉丝有存在的必要，认真追星的核心粉丝也有存在的必要，粉丝体量大才会提升大众认知度啊，认知度提高了才会有更多的核心粉，作为曾经的站姐，脱粉之后很空虚，现在只打算当个路人粉

13. 除了演唱会我都不会花钱，但是每次都抢不到票，想去也去不了，不买专辑，反正到最后都变垃圾了，我是为了买票才加入粉丝俱乐部的

14. 我就这样，会听歌、看电影，这样就已经很满足了，最多上网看看物料

15. 曾经疯狂追过几年星的我认为这种方式才是最舒服的，不花钱就是好啊

16. 每年去一次演唱会，除此以外没有了

17. 一想到可能就没有下张专辑了，我就没办法不买啊，这是我的问题

18. 我今天刚为本命花了几百万，就想说如果都像文中说的那样，歌手靠什么赚钱啊

19. 我反而觉得这些人好神奇，只有我生来就是为追星花钱的吗

20. 当初的我就是这种人，否认入坑，但现在却在坑底躺平，已经是核心粉了

21. 真可笑，现在连粉丝都要看资格了？只要喜欢就是粉丝啊，怎么还分花钱和不花钱的粉丝

22. 就是因为这种人太多，我的本命才没有下一次活动了

原文：https://theqoo.net/square/3195610358

图源：FB@BLACKPINK、@아이유(IU) 使用其当封面仅为示意图！

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