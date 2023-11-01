改编七亿神作！《白昼之月》再掀转世热潮：金永大&表艺珍相爱相杀，上演百载虐恋～

秋去冬来，下半年韩剧题材大风吹，再度掀起一股古装转世热潮！先有浪漫喜剧《犬系恋人》珠玉在前、加入「前世今生」的戏剧元素，即将在今晚（1日）首播奇幻韩剧《白昼之月》同样主打轮回虐恋，引领观众一同走进金永大和表艺珍的前世孽缘！

Viu Original 原创奇幻韩剧《白昼之月》讲述新罗时期的贵族精英道河（金永大 饰）在执行任务时意外救下将军女儿韩丽塔（表艺珍 饰），二人相知相遇结为夫妇；某天道河却被心爱之人杀害，使他一直无法放下怨恨，时间更从此停止流逝！丽塔在转世十九次后以保镳「姜英花」身份重遇顶流明星「韩俊午」（金永大饰），一个时间永远静止的男人与一个不断转世的女人即将上演一段既危险且揪心的爱情故事。



金永大再演顶流男神

改编自韩国超人气同名网漫，《白昼之月》原著观看次数不但高达七亿次，更是韩国网漫平台最著名的历史漫画之一，难怪剧集真人化的消息传出后，随即引发粉丝热烈讨论；加上男主角金永大自《流星》后再度饰演韩流巨星，剧中他更挑战一人分饰两角：「道河冷酷又理性果断，而且会承担起所有责任；俊午呢，他是个不懂事的大明星，自己想做就做，是个非常不懂事的『忙内』角色。」由此可见新剧比前作更具难度，令人期待。



中字预告：



表艺珍首度担正古装剧

凭Viu Original原创动作韩剧《模范的士2》走红后，出道十一年的表艺珍迎来了首部担正的古装韩剧《白昼之月》，剧中饰演前消防员、现任保镳姜英花的她为此下了不少苦功：「因为我的角色非常擅长打斗，剧本上更列明她拥有武术七段的资格，让我感到很大压力！所以（开拍前）我在武术学校学习了不少武打动作，希望大家可以多多期待。」



除了炙手可热的金永大和表艺珍，温朱莞、郑雄仁、李璟荣、文艺媛、李准赫等韩剧熟面孔亦将合流演出，剧集将於11月1日起逢星期三、四在‎「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《犬系恋人》、《7人的逃脱》、《闪亮的西瓜》、《婚礼大捷》等Viu Original人气原创韩剧。



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