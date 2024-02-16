乐团FTIsland出身的前成员宋承炫抛出引退宣言！「想离开韩国展开新生活」

乐团FTIsland出身的前成员，现在以演员身分活动的宋承炫，宣告退出演艺圈活动，并表达自己希望能够离开韩国重新开始新的生活。

2月15日宋承炫表示，自己原本就没什么在玩SNS社群媒体，加上最近自己离开了公司，进入了长长的休息时期，首先想要对於等待他已久的粉丝们，致上心中歉意。在宋承炫苦恼后终於决定要退出演艺圈，也可能会离开韩国，试著展开全新的生活。

宋承炫也说明，自己从FTIsland团队离开，专心成为演员已经有4年多的时间，比起新的工作以及新的环境，更加辛苦的是不知何时才会来到的不确定的等待，以及人际关系。无论是什么样的工作，几乎是不会有简单的事情，或是简单的人际关系，为了自己，想要挑战一下一天一天每天奔跑的健康而有规律的新生活。

1992年8月出生，目前已满31岁的宋承炫，於2009年以FTIsland乐团中的吉他手出道，在2019年希望能专注於演员之路而选择退出团队。退队后也演出了音乐剧以及网路剧等作品。最终宋承炫也表示，真的一定要对等待著他的粉丝们说声感谢，希望大家能够常保身心健康，不要生病，希望大家一起健康又幸福地生活下去。

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