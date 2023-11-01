【2024 FTISLAND LIVE HEY DAY IN TAIPEI 】 2月18日臺北演唱會

韓國首席美男樂團 FTISLAND 即將在2024年2月18日臺北流行音樂中心舉辦「2024 FTISLAND LIVE HEY DAY IN TAIPEI」演唱會，演唱會活動門票將於 2023年11月11日（六）中午 12 點在 ibon 售票網站及全臺 7-11 ibon 機台開賣。

演唱會票價為 NT$5,880 / NT$4,880 / NT$3,880 / NT$2,880，另推出限量 VIP 套票 NT$6,580 （含價值 NT$5,880 票券乙張、搖滾區優先入場資格、彩排福利券乙張、VIP 專屬工作證套乙組），另有機會使用一元加購親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等，免費註冊成為希林希波會員，更享有前一天優先購票權利，PRI 們請務必到希林國際臉書粉絲專頁查看詳情。

FTISLAND 8月從韓國首爾起跑舉辦「HEY DAY」演唱會，韓國演唱會門票在開票後全數售罄，驗證了火紅的人氣，現場除了帶來 FTISLAND 擅長的感性搖滾歌曲，並演唱新專輯歌曲，以及李洪基木吉他獨奏表演等精彩演出，更提高了粉絲對這次演唱會的期待值。



FTISLAND 在 9 月 7 日帶著迷你九輯《Sage》回歸樂壇，「Sage」由李洪基及李在真參與作詞，以強烈的鼓及吉他音色加上中毒性極強的旋律為印象的搖滾歌曲，表達如同一路走來始終如一、賦予今後也充滿勇氣堅定的走著自己的路、向生活在同時代的人們傳達了應援的訊息。專輯中還收錄了抒情旋律明顯的「All Of My Life」、充滿幽靜寂寞的「I'm Still Here」、具有强烈吉他和絃樂器、合聲和諧的搖滾樂曲風格的「Broken」、以及流行搖滾風格的歌曲「Not Enough」， FTISLAND 光是 2023 年就來臺開唱兩次，4 月時將臺北作為亞洲巡演的第一站，8 月則在臺北的安可場演唱會，第一場與最後一場都獻給了臺北粉絲，讓粉絲直呼誠意滿滿！

【2024 FTISLAND LIVE ‘HEY DAY’ IN TAIPEI 】

活動日期 ⎪ 2024 年 2 月 18 日（日）

演出時間 ⎪17:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點 ⎪ 臺北流行音樂中心表演廳

售票系統 ⎪ 全臺7-11 ibon 機台及 ibon 網站

希林希波會員優先購時間 ⎪ 2023 年 11 月 10 日（五）12PM - 17PM

正式開賣時間 ⎪ 2023 年 11 月 11 日（六）12PM

售票網站 ⎪ 網站建檔中

票價 ⎪ NT$5,880 搖滾站區 (依票面序號整隊入場) / NT$5,880 看台區 / NT$4,880 看台區 / NT$3,880 看台區 / NT$2,880 看台區

※ 限量 VIP 搖滾區套票 NT$6,580（含價值 NT$5,880 搖滾區票券乙張、優先入場資格、彩排福利券乙張、VIP 專屬掛繩工作證套組乙組）

※ 限量 VIP 看台區套票 NT$6,580（含價值 NT$5,880 2F前排看台區票券乙張、彩排福利券乙張、VIP 專屬工作證套乙組）

主辦單位 ⎪ 希林國際 Chillin International

執行單位 ⎪ VIBE MAKER 希波企劃





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