《疯马秀》争议持续延烧？BLACKPINK Lisa 「800万粉丝微博帐号」突然「被消失」

人气女子女团BLACKPINK Lisa的微博帐号拥有800多万粉丝，但今天（1日）却突然被删除。

进入Lisa的微博帐号，就会出现「该帐号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看」的字。网友认爲Lisa出演《疯马秀》可能违反规定，因此帐号才被删除。除了Lisa之外， Lisa的粉丝站「LISA_LALISAHOUSE ​」也被删掉，疑似前往看秀的Angelababy、张嘉倪也被波及，无法关注和收私讯。



这也在 the qoo上了HOT，韩网友纷纷表示：「违反什么规定」、「是因爲脱衣舞吗」、「真搞笑」、「中国那样的不是一两天的事」、「去看演出的中国人也被阻止了」、「中国有维持艺人品位的规定，那也不是冤枉的措施啊」、「虽然不喜欢那个秀，但是国家很奇怪」、「只是觉得好笑，呵呵呵」、「晕，那 Lisa 也不能在中国活动了嘛」等等。



另外， Lisa所属的BLACKPINK今年8月迎来出道7周年。虽然时间已经过去很久了，但是仍然没有传出与所YG娱乐续约的消息。因此出现「Lisa拒绝了YG的500亿韩元续约金」、「Lisa将与美国唱片公司签约」等各种谣言。每次传出相关消息时，YG皆以「目前正在讨论」否认传闻。



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