【韩网热帖】因为开直播而被经纪人骂的偶像

ZB1成员Ricky（沈泉鋭）昨晚与两位队友一起直播时，因为画面只能竖向、很多粉丝留言说难以同时看清三个人，Ricky於是在旁边开了个人直播。 Ricky直播内容只有给大家听自作曲、可爱地看著镜头等等，并没有作出引起争议的行为。

经纪人发现后给Ricky发kkt让他关掉直播，Ricky一开始没看到，被队友转达告知后立即关掉了直播。 经纪人进来问「关了吗？」 ，得知直播仍在继续便单独叫走了Ricky。 之后两位队友继续直播，直到下播前的这4分半时间里，都能听到经纪人高声训斥Ricky的声音。

经纪人对19岁外国人的训斥包括：「现在不是没提前说就开直播了吗？ 你能听懂我说的话吗？」

粉丝把这一段录下来po上网，认为经纪人行为很不妥：「Ricky直播又没做出引起争议的行动，只是和大家沟通而已，为此在队友直播的旁边发火是应该的吗？ 谁都看得出孩子们很惊慌所以故意一直说话，以免大家听到...」「好像是因为开直播没有提前说，Bubble直播都不能随意做吗？」



아니 리키가 라방을 켜서 무슨 논란 만들만한 행동한것도 아니고 그냥 소통 조금한건데 그걸 가지고 다른애들 버블라이브하는 그 옆에서 화내는게 맞나..? 애들 누가봐도 당황해서 일부러 안들리게하려고 말 계속하고 그러는거 다 보이는데…? pic.twitter.com/AIaverZRSi — 꿀타래(@taerae1211) October 31, 2023

진짜 속상하다 ㅠㅠ

매니저 갑자기 애들 방까지 찾아와서 "껐어?" 묻고 리ㅋㅣ 밖으로 불러내서 계속 뭐라 뭐라 하는 소리 들리고 ㅠ 36:44에 불러내고 41분 라이브 끝날 때까지 계속 매니저 소리 들림 얼마나 혼내는 거야

말 안 하고 라이브 켰다고 뭐라 하는 거 같은데 버블 라이브도 맘대로 못하냐 pic.twitter.com/C1TtNnN09Y — Soraros (@ablueboxoi) October 31, 2023

韩国网友评论：

1. 如果没跟公司商议就擅自开直播，确实应该立即中断并挨骂

2. 讲话失误对新人而言是致命打击，不应该不报告就擅自直播... 负责监控的人应当知情

3. 原则上就是应该先说一声再直播，无视这一点的偶像真是了不起呢

4. 我家偶像出道5年还必须有工作人员才能直播kkk所以凌晨直播要把工作人员叫过去...

5. 队友为什么不关掉直播？

6. 没关直播的人是没眼力还是故意的啊，好奇怪

7. 出道多年的偶像开直播前都要跟公司讲，新人随意直播当然不行，经纪人是做了该做的事

8. 这队里有过讲话失误的成员，也许是因此才格外严格管理？

9. 确实该骂... 因为大家看不清脸就另外开直播，确实蛮独特

10. 不愧是中国成员kk虽然经纪人被听到也很蠢，但中国人的私自果然藏不住

11. 经纪人是极限职业...

12. 在粉丝立场听到偶像被骂确实会伤心，但不说一声就开直播也确实不对。 （职员）要实时监控，万一出现失误或引起争议，公司又要收拾残局又要被粉丝骂没做好管理

13. 出道多年的偶像都不会同一时间开直播，要等到其他成员下播才开，或者等到另一天。 新人想得不够周全。

14. 在同一个场所为了给大家看清楚而另外开直播，有什么问题？ 究竟为什么骂他？ 只是因为没听话而生气吧？

15. 既然获得了直播许可，那么开2个或3个有什么问题？

16. 就算是该骂的事也应该结束后再骂

17. 站在经纪人立场，对於做出计划外的事是可以给予警告，但有必公开训斥那么久吗？

18. 我订阅Bubble不是为了听我家偶像被骂啊，要他注意的话下播后说就可以，这是在做什么啊

19. 不至於骂得这么凶吧，唯一的可能就是故意为难新人。 粉丝都听到了，什么鬼啦

20. 只要说声各自开直播会难以管理、下次不要这样就好了，干嘛骂那么凶...

21. 多开一个Bubble直播要多加很多钱吗...？ 不理解...

22. 我本命也是外国人，这样真的会气炸

23. 就算训斥也不应该在别人面前啊...;; 公司里都不会这样

24. 他又没做失误的事，只是想和粉丝沟通而已，需要骂到这程度吗？ 就算骂也应该等到直播结束后安静给个警告就可以了，真的不应该直播途中就在门外那样大声训斥。 反而是经纪人轻率了，该骂。

25. 就算真的做错事也不应该是这个方式

出处：https://theqoo.net/hot/2984235646?page=2

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