新娘也你当吗？金在中祝歌想自己来，拒司仪拒主持人，点名不想让成始璄、金钟国唱祝歌

金在中主持的YouTube节目《在朋友》最新一集「在朋友」是来宣传20周年演唱会的Epik High（Tablo、DJ Tukutz、Mithra Jin），四人聊到「祝歌」话题，完全是整集一大爆笑点。

Tukutz说了自己邀郑烨（Brown Eyed Soul队长）在自己婚礼唱祝歌，结果那天狂风暴雨又打雷（是户外婚礼），「郑烨哥在他婚礼上唱祝歌的模样，是我死都不会忘记的，是我看过的所有情况中最悲惨的。」Tablo说当时帐棚都掀了，大家都想躲雨，但他看郑烨硬著头皮走出来，内心应该很想骂脏话XD，新郎本人Tukutz接著说：「就算哥是对嘴，都不会被发现。」



聊著聊著，金在中突然冒一句：「那我什么时候结婚呢？」Tukutz：「你问我我问谁？」接著Tablo问他祝歌想邀谁来唱，金在中回答想自己来，司仪呢？主持人？新娘呢？Tukutz逼问(?)的同时，Mithra一次次帮金在中回答：「司仪也是你，主持人也是你，新娘也是你？」



Epik High三人干脆对金在中「恶魔拷问」，问他祝歌最不想邀请谁，金在中回答Tukutz、成始璄、金钟国，Tukutz听到自己名字很坦然：「喔……不会觉得不开心，反正我不是歌手。」而金在中选成始璄和金钟国的原因，都是怕两个人唱太好、怕宾客的回忆只围绕在祝歌上，说成始璄唱歌太甜美了、说听金钟国唱歌相形见绌，搞笑氛围瞬间转换，Epik High对金在中的说法点头如捣蒜，Tablo也赞叹金钟国唱歌太帅了。



Mithra一句：「新娘也是你？」让小编不禁想到‎Super Junior希澈前阵子「与自己结婚」‎啊！虽然新娘是希澈本人没错，不过希澈祝歌可没有自己来，刚好找了金在中不想要的金钟国XD 这就复习一下金钟国唱祝歌有多悦耳动人吧！



而成始璄6月曾举行「祝歌演唱会」，他这名「祝歌达人」干脆把演唱会设计成婚礼现场，嘉宾里也有金钟国。



Epik High作客《在朋友》完整影片如下，祝歌话题从27:04起。22:56 Tablo和金在中你一言我一语帮Tukutz想办法制造表演机会，建议把DJ播放设备改造成养乐多推车……这段也相当爆笑不能错过！



影片底下还有个网友留言相当有趣：「照这样看来，（金在中）20周年纪念专辑将包含4张CD大约40首歌曲，而不是常规级别的曲目……」因为金在中到目前为止，几乎所有来上节目的歌手都邀请了一轮！邀请他们在他明年推出的20周年纪念专辑中合唱或制作歌曲，包括‎少女时代秀英‎、‎MAMAMOO玟星‎、‎2NE1 Dara‎、‎FTIsland还有此次Epik High都受邀，若都成功合作，那真的是传奇专辑了吧！

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