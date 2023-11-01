「拽姐」Jessi因身体不适突然取消全部打歌行程！罕见袒露痛苦：被背叛，上节目强撑笑脸

刚回归就取消打歌行程，Jessi到底发生了什么。

粉丝和大众面前的Jessi一直都是敢说敢做的女生，凭大胆爽直的形象在K-POP界别具一格，爽快的好性格也深受歌迷的喜欢。 10月25日，Jessi发行了新曲《Gum》，原本打算亮相27日的KBS《音乐银行》以及之后的其他音乐节目，却在录制当天因状态不好突然取消了所有行程，让粉丝们十分担心。



昨日（31日），Jessi作客了《崔化精的POWER TIME》，吐露了最近的心路历程。 有听众提及了Jessi取消打歌行程的事情，并表示很担忧她的身体状况， Jessi解释说：「我从前经纪公司出来了，现在独自活动，学到了很多东西，被某些人背叛了，很孤单，但还要坚持工作，就这样忍了很久之后我的身体出现了问题。 」

「之前的话我肯定会吵架，但今年夏天活动时感觉自己要晕倒了，完全不会管理自己的压力，我是一个一有压力就一定要好好休息的人，最近3、4年基本上都没有休息过。不光身体要休息，大脑也要休息，就这样一直忙不停，压力又大，又有人离开了，我还被背叛了，真的很受伤，太累了。」 Jessi继续说道：「这些压力长时间没有疏解，全都反应在了我的身体上，结束工作回到家也睡不著，压力太大了，最近连眼泪都变多了，老实说心情真的很糟糕，可是大家都说我很坦率，但其实我根本无法表达自己的痛苦，我只想向大家展现我明朗的一面，所以有时候会故意在电视上吵吵闹闹，其实回到家真的很冷清。」



2019年1月，Jessi加入「鸟叔」PSY所创办的P NATION娱乐公司，是当时公司的首位艺人，不过去年7月P NATION方面就发表公告，证实与Jessi在合约期满后决定不再续约，此消息令不少人感到意外。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻