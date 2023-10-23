Super Junior希澈「與自己結婚」荒謬提「親不到自己很難過」，崔振赫曝曾被劈腿當一年小王

《我家的熊孩子》昨晚（23）日播出的最新一集，希澈宣布「嫁給自己與自己結婚」，結婚典禮場面荒謬又歡樂，不過用餐時間賓客崔振赫倒曝光了過往傷心事。

希澈當集突然試多套西裝，從黑色、白色到大紅色，表明想打破一般婚禮的既定框架，更破天荒的是，他是要「與自己結婚」，其他熊孩子卓在勳、金鍾國、崔振赫與許卿煥一概不知就被叫來，金鍾國還是希澈宣布了才知道自己是祝歌歌手，但還是相當愉快的唱了自己的名曲〈Loveable〉。



「嫁給自己」其實是近來西方流行的一種儀式，為的是提醒自己要更加愛自己，是與自己的一種承諾。希澈說明自己不是沒有想和他人結婚的打算（媽媽差點要被氣死），而是想更愛自己，但馬上被吐槽「已經很自戀了」，他還荒謬的提起自己曾講過的傷心事：「我20多歲時最讓我傷心的一件事是：我為什麼親吻不到自己呢？」



而典禮尾聲丟捧花，大家避之唯恐不及，金鍾國直言：「感覺很晦氣……接到那個感覺結不了婚了……」結果就是捧花變燙手山芋，熊孩子突然展開排球賽……



婚禮後用餐，眾人聊起一些結婚Q&A，崔振赫竟曝光自己曾有想結婚的對象，但後來才知情被劈腿長達一年，自己還是「小王」第三者！「大哭……真的是大哭了……」他感嘆道。



相關YouTube影片（香港觀眾可至黃viu平台收看完整中文字幕節目）底下，網友笑說「不愧是金希澈」、「希澈就是希臘神話裡的納西瑟斯（俊美而自負的少年）」，也有人心疼崔振赫：「崔振赫竟然有悲傷的故事，應該很辛苦吧ㅜㅜ，希望以後更加幸福只走花路，為你加油。」



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