SEVENTEEN练习室影片笑点过於密集：Vernon的裤子「想开了」，净汉的「特权」弟弟们根本比不了

哈哈哈哈哈，从没见过让人看得如此欢乐的练习室影片。

近日，超人气男团SEVENTEEN携第十一张迷你专辑《SEVENTEENTH HEAVEN》重磅回归，专辑名取自英文「Seventh Heaven」，意为无比幸福的状态。 成员们通过新辑与粉丝共庆一路艰辛的努力及取得的成果，勾勒新的未来。这张专辑势头猛进，国、内外预售量超过520万张，超越了之前K-POP唱片预售最高纪录513万张，创下了全新纪录。



前两日，SEVENTEEN通过官方X账号公开了新专辑主打曲《音乐之神》的练习室影片，粉丝们除了欣赏12名成员（队长S.COUPS因伤缺席本次回归）整齐划一的帅气群舞之外，还发现了有趣的画面。 先是Vernon当天穿了一条时髦的破洞牛仔裤，原本洞洞也只破到膝盖程度，没想到Vernon一个深蹲之后，裤子的大腿部份直接撕裂，直接露出了整个大腿面，Vernon也肉眼可见地慌张起来，原本的笑脸瞬间变成了不可思议的表情。 不过Vernon十分敬业，哪怕只是拍摄练习室影片，也全力以赴，裤子破掉之后仍动作到位，看得粉丝们哈哈大笑，直呼「Veron的裤子『想开了』。 」



버논이 바지 전 세계~ 하자마자 다 뜯어졌는데요?ㅠ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/CfrOXUCYGB — 갯섬 (@_getsome_park) October 28, 2023

接著就是「二哥」尹净汉，作为队内的绝对统治者，尹净汉有著其他弟弟们没有的权利，当跳起来露出肚子之后，幕后非常贴心地为他打上了马赛克，还是赏心悦目的闪电形象，对比Hoshi等队友，这简直就是幕后的「偏爱」啊，逗得网友们评论说：「弟弟们的肉也是肉啊」、「 尹净汉的肚子上是不是有体毛，不好意思公开？」 、「Woozi的衣服都起飞了，幕后也不管他，哈哈哈哈哈」、「净汉：休想看我的腹肌」等。





此外，11月14日（法国当地时间）SEVENTEEN将在法国巴黎联合国教科文组织总部举行的第13届联合国教科文组织青年论坛上进行约1个小时的演讲和演出，成员们将向全世界青年传达「不要受挫，要战胜」的信息，朝著正能量偶像团迈进一大步。

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