李善均因涉毒从《No Way Out》下车，赵震雄有望接替出演男主角！韩网友：「更期待了、拜托一定要接」

新剧《No Way Out》讲述一位恶名昭彰的罪犯，一出狱就立即开出200亿韩元的悬赏金，进行「公开杀人委托」，而「欲杀之人」和「欲生存之人」之间将展开一场精采对决，是一部神秘悬疑犯罪剧。

由李善均、刘在明、金武烈、李光洙、廉晶雅等人主演，而「台湾大势演员」许光汉日前宣布加入，这阵容让许多剧迷都相当期待！



李善均将饰演警察「白中植」一角，必须保护市民不受稀世大罪犯的伤害，是本剧的核心角色。在首次拍摄之前爆出毒品丑闻，他也向制作组传达主动退出意向。《No Way Out》方面表示：「制作公司与经纪公司达成协议，接受演员的立场，现在拍摄正在如期进行中，不会延期。」据悉，制作公司先拍摄其他演员的份量，正在快速寻找接替李善均的演员。



今日（30日）据韩媒报导，赵震雄将接替李善均出演《No Way Out》。对此，赵震雄的所属社回应：「收到《No Way Out》出演提议，目前正在讨论中。」



消息一公开，也让韩网友纷纷表示：「哇！赵震雄！更期待了」、「赵震雄更适合演警察角色」、「张开双臂欢迎啊」、「我反而喜欢赵震雄 呜呜」、「必须保护市民不受稀世大罪犯的伤害白中植 = 赵震雄」、「我一定要看」等等。而赵震雄他是否会出演《No Way Out》也备受关注。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻