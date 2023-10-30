被疑涉毒而暴怒的G-Dragon花重金请律师应对！律师费高达20亿，全力打官司

一边是偶像团BIGBANG成员G-Dragon极力否认涉毒，一边是警方称「有证据」，随著事件的发展，粉丝和民众也迫切地想要得到一个准确的结果。

韩娱知名YouTube博主李振浩爆料了GD在事情发生后选择的律所和律师，该事务所的首席律师曾是宪法法院的法官，曾在总统弹劾时间中担任主要律师，这位现在专门负责辩护案件，GD选择这样的律师也凸显了他对於本次「吸毒风波」的重视程度。



李振浩还说：「这样的情况下，（GD）要支付很多钱。 大多数律师事务所对於普通名人的案件收取的一般代理费约为10亿（韩币，下同）。 因为每个人情况不同，可能会收取5亿至10亿。 在特殊情况下或者法律上非常不利的情况下，收费会更多。 如果包括全程代理，可能会支付很多钱，大概是10亿至20亿。根据熟悉GD的人的说法，他最初的反应是『没有接到警察的电话』，据说GD对自己的事情非常生气。 」李振浩指出出境禁令之所以出台是因为「不是因为认定有罪，而是因为需要接受调查」。

粉丝们认为G-Dragon强烈否认自己涉毒，十分信任他。 但也有不少民众觉得GD在2011年因吸食大麻被起诉后获得缓刑，当时他给出了一种难以令人信服的解释，声称当时以为是香烟，所以对於这次事件仍持观望态度。

无论如何，仁川警察厅毒品犯罪调查队已对GD实施了出境禁令，并计画不久后传唤他进行调查。 目前，G-Dragon面临著吸食「毒品」的指控。 其中包括鸦片、可卡因和含有这些物质的各种混合物。 虽然警方尚未明确指出GD被怀疑使用了哪种毒品，但他们计画通过试剂检测或详细检查来确认毒品使用与否、种类和频次等。 根据检查结果，可能会证明GD无罪，也可能会增加其他指控。

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