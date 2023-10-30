演员不应该长期出演综艺节目的原因！李光洙被点名，剧照真的要笑翻了

随著全昭旻宣布退出《Running Man》，再次引起了人们对於「演员不应长时间参与综艺节目」的讨论。

‎全昭旻所属经纪公司於23日发布正式声明‎表示：「全昭旻将在本月30日进行的录制后正式退出《Running Man》。 」声明中还提到，她需要一段时间进行休息和充电，这是演员和所属公司的决定。 作为一名持续参与了6年的固定成员，全昭旻的粉丝们纷纷表示遗憾。 然而，也有不少网友认为：「作为演员来说，适当休息对她来说可能更好，身为演员不该长时间参与综艺节目。 」



那些在综艺节目中独树一帜的明星常常会塑造出所谓的「综艺角色」。 然而，一旦建立了这样的角色形象，往往很难摆脱。例如，《Running Man》中率先退出的李光洙曾因在《Running Man》中的爆笑精彩表现获得了「长颈鹿」、「综艺神助攻的光洙」、「背叛的光洙」等绰号，并在综艺形象上留下了浓墨重彩。 因此，在其他剧集中也会有人联想到他的综艺角色。有网友贴出了李光洙在古装剧中的剧照，声称「因为他在综艺节目中的固有形象，让人无法入戏」、「这并不是李光洙去民俗村拍《Running Man》喔」、「这应该是李光洙拍的《RM》古装剧特辑」等。



对此网友们议论纷纷，各有意见，表示：「李光洙演技很好，去看看《没关系，是爱情啊》」、「真的，演员只能去《刘QUIZ》之类的综艺宣传一下作品就好了，千万不要固定出演综艺，失去了神秘感」、「我只要看到李光洙的脸就想笑」、「 我同意，所以很多演员都不会长时间出演综艺」、「确实一提到李光洙，我会先想到他的综艺」、「我也这样想，所以李升基拍戏我都不看，投入不进角色，只能看到他本人」等。

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