《新进社员姜会长》第 10 集收视 11.1% 创历史新高，杀害会长神秘真凶现形！反转不断剩最后两集

距离大结局仅剩最后 2 集的 JTBC 土日连续剧《新进职员姜会长》，收视率再度刷新了自身最高纪录。根据尼尔森韩国数据显示，28 日播出的《新进职员姜会长》第 10 集，创下了全国平均 11.1%、首都圈平均 11.2% 的亮眼成绩，每分钟最高收视率更是一度狂飙到 12.1%！

***以下涉及第10集关键剧情***



剧中，被姜龙虎（孙贤周 饰）灵魂附身的黄浚炫（李浚荣 饰）假装在姜在京（田慧振 饰）身边充当心腹，实则暗中调查杀害姜龙虎的真凶。从姜在京到罗竝募（郑载成 饰），被怀疑是凶手的人选接连不断地反转，让局势混乱到了极点。



黄浚炫观察到罗恩世脚踝扭伤的细节，联想到护理师在姜龙虎去世前看见「姜在京」使用了安全梯，顿时悟到真相：原来，罗恩世（李瑞安 饰）长期对姜在京怀有自卑感，为了将杀人罪名嫁祸给她，当天竟故意乔装成姜在京的模样，潜入病房拔掉了姜龙虎的氧气管！



正当真凶现形、观众以为大局已定之际，全剧最震撼的反转出现了！姜在京的丈夫闵锡道（权海成 饰）私下秘密前往一栋别墅，所有人以为早已去世的姜龙虎正躺在床上，而姜在成（晋久 饰）则在一旁无微不至地悉心照料。这幕「死而复生」的冲击性画面，也为即将迎来大结局的剧情留下了最强悬念！



JTBC 土日连续剧《新进职员姜会长》於每周六晚上 10 点 40分、周日晚上 10 点 30 分隆重播出，香港观众可在Viu同步追看！



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