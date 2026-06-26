《新进社员姜会长》收视率从开播的3％直冲到第8集11％！还剩4集挑战刷新自身最高纪录！

由JTBC在周末播出的剧集《新进社员姜会长》由李浚荣与李宙明共同主演，虽然刚开播时只有3,7％左右的收视率，不过节节高升的速度非常快，到6月21日播出的第8集已经来到突破双位数11％的收视率！剧情复杂度高并且进展飞快，全体演员们的表现也非常出色。

《新进社员姜会长》剧情描述一位前途光明的足球员黄浚炫（李浚荣饰）在路上意外遭到肇事逃逸的轿车撞击，导致重伤无法继续足球生涯，他找上了车主姜会长（孙贤周饰），并意外与其交换灵魂，揭开自己当天意外的真相，并且同时厘清自己的孩子们对公司接班的野心。目前仍有4集剧情待播出，也让观众们的期待越来越高，可望再突破自身最高收视纪录。



会有这样的飞快收视率飙升，可归功於《新进社员姜会长》剧情与众不同的开展速度，以及拥有流畅反转的结果。由於姜会长正处於欲交棒给儿女的时期，但双胞胎儿女（晋久、田慧振饰）各据一方并各自使出不同手段争权夺利，两人更是在夜间飙车而撞到黄浚炫的真凶。公司内还有一位姜会长的小女儿（李宙明饰），因为是继母所生，从小就被双胞胎兄姊打压，但却默默在公司观察并搜集所有情报，对公司经营很有想法。



意外灵魂交换后，会长的灵魂借用黄浚炫的身体，并要求进入公司上班，与小女儿联手成为揭发真相的最佳搭档。虽然《新进社员姜会长》也拥有「灵魂交换」以及「财阀家族」的两大主要剧情要素，不免让人联想到JTBC之前的人气之作《财阀家的小儿子》，但从第一集的开展就带来截然不同的风格，给予观众们相当新颖的感受。



除剧情以外，最大功臣更是主演李浚荣。在灵魂交换后，他的眼神以及手势等等动作，都与孙贤周十分相似，让观众们很明确地感受到年轻的他拥有一个老灵魂，并以自己的方式呈现会长的复仇，稳重演技得到观众们的好评不断。虽然李浚荣下个月即将入伍，这无疑是他入伍前的最佳作品。剧中反派晋久以及田慧振的表现也相当到位，两人从互相争夺到权力失势，也让观众们看得相当痛快。期待《新进社员姜会长》接下来的4集也可再创收视佳绩。



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