《闪亮的西瓜》恩杰为助功父母却情不自禁！温柔帮助妈妈场面超可爱，网友：「两人太像了」（EP.9-10）

《闪亮的西瓜》最新第9、第10集，不仅「父母爱情」河李灿（崔显旭饰）与尹清雅（申银秀饰），河恩杰（厉云饰）与「崔世京」（薛仁雅饰）也有了进展！尹清雅与河恩杰母子互动也很受网友欢迎。

（以下涉及剧透）



河恩杰和爸爸河李灿（崔显旭饰）说好要公平竞争崔世京（实是车恩宥）、都不能见她，结果崔世京回到西园艺高上课，河恩杰怕得要死疯狂躲避，崔世京见状更是追赶……两个人上演猫追老鼠戏码，外人都看不懂是在谈恋爱还是追杀。



初恋记忆制造团练习室换到了校园外，河李灿直接犯规把崔世京带进团里，河恩杰也带了妈妈尹清雅来。尹清雅变成乐团服化设计师，崔世京变成乐团摄影师，为了印证两人实力，河李灿和河恩杰分别与两人独处。独处的时光，河恩杰情不自禁吻了崔世京（就算以为是大婶还是吻了下去XD），尹清雅向河李灿承认自己喜欢他。



La Vida老板（郑尚勋饰）提示河恩杰自己为他带来了「帮手」，但他必须先帮助帮手，帮手才会帮助他。「帮手」正是车恩宥，车恩宥会想一走了之，是因为自己患了病，因妈妈的关系对大提琴产生严重阴影。

有缘的是，原来租借练习室的人是年轻的Viva爷爷（朴浩山饰），他找来尹东进帮助初恋记忆团，河恩杰等人一听不得了，因为初恋记忆团是尹东进心中的「真．诈欺团」啊！初恋记忆团被迫改名，最后以尹清雅喜欢的「西瓜」命名，易名成了「Watermelon Sugar」。

尹东进确实也是帮手？警告了厄运的发生？画面转到2023年，尹东进（YB尹度玹饰）透露初恋记忆团只剩他和吴马周，因为当年的校庆「有个成员闯了大祸，一个成员受了重伤」。

到底是怎么回事？河恩杰已经改变了1995年那么多事情，有机会阻止让爸爸失去听力的严重意外吗？11集预告，恩杰得知了事故发生在彩排那天，那天果真有一群人来找麻烦。



除了担心、推测剧情发展之外，这两集播出后，河恩杰与车恩宥的对话，还有尹清雅与河恩杰母子互动颇受欢迎。有网友笑说，河恩杰和车恩宥用著彼此都熟悉的2023年说话方式，却浑然不觉（一个以为对方是大婶，一个以为是大叔啊XD），而尹清雅与河恩杰比著手语，惊讶的瞪大圆圆眼睛如出一辙，「两人看起来真的太像了……圆滚滚的兔帽子（指韩国流行的、韩明星总被粉丝要求带的那种毛茸茸兔头帽子XD）啊……」，果真是母子！



반짝이는 워터멜론

아 은결은유 둘다 23년에 살던 애들이라 자가격리 격리해제 엄청 익숙하게 대화 이어지는거 갸웃김..... pic.twitter.com/7CoVVQdHFM — 드라마보는 사람 (@_drama_watching) October 23, 2023

반짝이는 워터멜론

은결이 이찬청아 엄마아빠씨피에 매우 진심임ㅋㅋㅋㅋㅋ

근데 진짜 둘이 너무 닮아보여.. 눈땡글 토끼모자.. pic.twitter.com/sgH4Rjm46c — 드라마보는 사람 (@_drama_watching) October 24, 2023

토끼 모자 귀 뾱뾱 누르는 거 다시봐도 울음나와 너무따랑뜨러ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ pic.twitter.com/Uf42OxEaFM — 먀 (@_____leledream) October 26, 2023

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