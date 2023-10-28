《闪亮的西瓜》恩杰为助功父母却情不自禁！温柔帮助妈妈场面超可爱，网友：「两人太像了」（EP.9-10）
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《闪亮的西瓜》恩杰为助功父母却情不自禁！温柔帮助妈妈场面超可爱，网友：「两人太像了」（EP.9-10）

韩剧   2023年10月28日   星期六16:10   草莓  

（封面图源：黄viu煲剧平台@《闪亮的西瓜》）

《闪亮的西瓜》最新第9、第10集，不仅「父母爱情」河李灿（崔显旭饰）与尹清雅（申银秀饰），河恩杰（厉云饰）与「崔世京」（薛仁雅饰）也有了进展！尹清雅与河恩杰母子互动也很受网友欢迎。

（以下涉及剧透）

河恩杰和爸爸河李灿（崔显旭饰）说好要公平竞争崔世京（实是车恩宥）、都不能见她，结果崔世京回到西园艺高上课，河恩杰怕得要死疯狂躲避，崔世京见状更是追赶……两个人上演猫追老鼠戏码，外人都看不懂是在谈恋爱还是追杀。
（图源：黄viu煲剧平台@《闪亮的西瓜》）

初恋记忆制造团练习室换到了校园外，河李灿直接犯规把崔世京带进团里，河恩杰也带了妈妈尹清雅来。尹清雅变成乐团服化设计师，崔世京变成乐团摄影师，为了印证两人实力，河李灿和河恩杰分别与两人独处。独处的时光，河恩杰情不自禁吻了崔世京（就算以为是大婶还是吻了下去XD），尹清雅向河李灿承认自己喜欢他。
（图源：黄viu煲剧平台@《闪亮的西瓜》）（图源：黄viu煲剧平台@《闪亮的西瓜》）

La Vida老板（郑尚勋饰）提示河恩杰自己为他带来了「帮手」，但他必须先帮助帮手，帮手才会帮助他。「帮手」正是车恩宥，车恩宥会想一走了之，是因为自己患了病，因妈妈的关系对大提琴产生严重阴影。

有缘的是，原来租借练习室的人是年轻的Viva爷爷（朴浩山饰），他找来尹东进帮助初恋记忆团，河恩杰等人一听不得了，因为初恋记忆团是尹东进心中的「真．诈欺团」啊！初恋记忆团被迫改名，最后以尹清雅喜欢的「西瓜」命名，易名成了「Watermelon Sugar」。

尹东进确实也是帮手？警告了厄运的发生？画面转到2023年，尹东进（YB尹度玹饰）透露初恋记忆团只剩他和吴马周，因为当年的校庆「有个成员闯了大祸，一个成员受了重伤」。

到底是怎么回事？河恩杰已经改变了1995年那么多事情，有机会阻止让爸爸失去听力的严重意外吗？11集预告，恩杰得知了事故发生在彩排那天，那天果真有一群人来找麻烦。

除了担心、推测剧情发展之外，这两集播出后，河恩杰与车恩宥的对话，还有尹清雅与河恩杰母子互动颇受欢迎。有网友笑说，河恩杰和车恩宥用著彼此都熟悉的2023年说话方式，却浑然不觉（一个以为对方是大婶，一个以为是大叔啊XD），而尹清雅与河恩杰比著手语，惊讶的瞪大圆圆眼睛如出一辙，「两人看起来真的太像了……圆滚滚的兔帽子（指韩国流行的、韩明星总被粉丝要求带的那种毛茸茸兔头帽子XD）啊……」，果真是母子！

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