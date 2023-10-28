【韩网热帖】已经刻好大赏名字的旗安84今天这期《我独自生活》...

昨晚播出的《我独自生活》里，旗安84在极度疲惫且脚踝疼痛的状况下，仍坚持跑完马拉松全程42.195公里。 虽然原本也很有希望（拿大赏），这次更加板上钉钉了。







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​韩国网友评论：

1. 一定要配合BGM看影片ᅮᅮ双倍感动

2. Code Kunst看到旗安接过纪念品袋子，问里面是大赏吗kkkk

3. 如果说之前是99%，现在就是100%

4. 一定要看今天这期... 真的，出镜的每一个人都好帅气

5. 好像电影一样，倒下又爬起来的时候，连BGM都没有的时候

6. 新节目走红+搞笑已经是大赏的有力人选，今天又加上了感动kkkᅲ大赏资料画面有了

7. 真的感动... 不放弃的旗安很厉害，周围为他应援、一起跑步的人也非常感谢，努力跑步的所有人都很帅气

8. 跑完全程后笑的模样，第一次对旗安心动......

9. ᅲᅲ一切都完美... 旗安的毅力，出来帮忙领路的人们... 完全可以放弃却好几次重新站起来ᅲᅲ最后笑的时候ᅲᅲ真的流泪了ᅲᅲ

10. 看到视觉障碍爷爷跑步真的爆哭ᅲᅲᅲ李笛的歌作为BGM出现时哭到不行ᅲᅲ给旗安大赏吧ᅲ

11. 全马中途这样暂停会导致配速混乱、很难继续，若没有非凡的精神力量是不可能的。 旗安真的精神力很强，另眼相看了

12. 让我也想努力生活了，虽然明天还是会躺著吧ᅲ

13. 我没什么感觉... 至於拿大赏吗

14. 我边看边哭ᅲᅲ今年看过的节目里最感人的一个

15. 一开始经常不理解旗安的行为，越看越感到他的魅力

16. 提前祝贺，从现在开始练习获奖感言吧

出处：https://theqoo.net/hot/2979425544

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