INFINITE 东雨和成烈 11月29日及30日香港见面会

INFINITE刚於9月完成台湾及澳门演唱会，相隔7年终於以六人形式回归，成员们和粉丝都显得十分感动，亦成功缓解了粉丝对偶像的思念之情。为了与粉丝有更多互动的机会，两位成员东雨和成烈将於11月率先来香港举办见面会。
今天主办单位SKN Live宣布《2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING
INFINITE於2010年6月9日以歌曲《再次回来吧》正式出道，东雨和成烈在队内担任Rapper及副唱。东雨於2019年曾推出首张迷你专辑《Bye》，除了发展音乐事业，亦积极参与综艺节目及音乐剧，成功获得观众的赞赏。成烈也朝著全方位艺人的目标进发，曾参与电影《记忆的时间》及《0.0MHz》，最近亦参与了韩剧《Numbers：大厦之林的监视者们》的演出，出色的演技引起观众的讨论。
东雨和成烈首次以二人形式举办见面会，崭新的配搭充分诠译了无界限的可能性，在见面会中必定为INSPIRIT带来焕然一新的感觉。
为了让粉丝留下深刻回忆，东雨和成烈特意为两场见面会安排不同的粉丝福利，包括：签名会、欢送环节、限定小卡、小卡、1:2宝丽来合照以及拍摄团体合照，好让与粉丝有更多的互动环节，INSPIRIT不容错过！
《2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING
日期 : 2023年11月29日 (星期三) 及30日(星期四)
时间 : 晚上8时正
地点 : 旺角麦花臣场馆
票价 : 港币 $1,488/ $1,188/ $888
公开售票：2023年11月3日(星期五) 上午11时起
订购网站 : https://kktix.com/
第一场 (11月29日)：主题「WORK」的粉丝福利 :
全体门票：
限定小卡(Version A-2版本)(包括随机派发100张亲笔签名版本)
$1,488 门票：团体合照(10人一组)（名额120名）、签名会(名额40名)
$1,188 门票：团体合照(10人一组)（名额60名）、签名会(名额10名)
$888门票：团体合照(10人一组)（名额20名）
第二场 (11月30日)：主题「VACATION」的粉丝福利:
全体门票：
(1) 限定小卡(Version B-2版本)(包括随机派发100张亲笔签名版本)、
(2) 欢送环节
$1,488 门票：1:2宝丽来合照(名额15名)
$1,188 门票：1:2宝丽来合照(名额5名)
(有关粉丝福利的参加方法，主办单位SKN Live将在演出前公布参加详情，敬请留意。)
* 主办单位保有活动变更或终止的权利。
主办单位：SKN LIVE
经纪公司：INFINITE COMPANY, 2sang
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