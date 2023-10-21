INFINITE 东雨和成烈 11月29日及30日香港见面会

INFINITE刚於9月完成台湾及澳门演唱会，相隔7年终於以六人形式回归，成员们和粉丝都显得十分感动，亦成功缓解了粉丝对偶像的思念之情。为了与粉丝有更多互动的机会，两位成员东雨和成烈将於11月率先来香港举办见面会。

今天主办单位SKN Live宣布《2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN HONG KONG》将於2023年11月29及30日在香港旺角麦花臣场馆举行，东雨和成烈为了让粉丝有不一样的体验，一连两日的见面会分别以「WORK」及「VACATION」为主题，INSPIRIT (粉丝官方称号)不仅能够近距离欣赏东雨和成烈的精彩表演，更能透过不同的主题和互动环节了解东雨和成烈的近况，见面会门票将於11月3日，上午11时起在KKTIX.com公开发售。

INFINITE於2010年6月9日以歌曲《再次回来吧》正式出道，东雨和成烈在队内担任Rapper及副唱。东雨於2019年曾推出首张迷你专辑《Bye》，除了发展音乐事业，亦积极参与综艺节目及音乐剧，成功获得观众的赞赏。成烈也朝著全方位艺人的目标进发，曾参与电影《记忆的时间》及《0.0MHz》，最近亦参与了韩剧《Numbers：大厦之林的监视者们》的演出，出色的演技引起观众的讨论。

东雨和成烈首次以二人形式举办见面会，崭新的配搭充分诠译了无界限的可能性，在见面会中必定为INSPIRIT带来焕然一新的感觉。

为了让粉丝留下深刻回忆，东雨和成烈特意为两场见面会安排不同的粉丝福利，包括：签名会、欢送环节、限定小卡、小卡、1:2宝丽来合照以及拍摄团体合照，好让与粉丝有更多的互动环节，INSPIRIT不容错过！

《2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN HONG KONG》

日期 : 2023年11月29日 (星期三) 及30日(星期四)

时间 : 晚上8时正

地点 : 旺角麦花臣场馆

票价 : 港币 $1,488/ $1,188/ $888

公开售票：2023年11月3日(星期五) 上午11时起

订购网站 : https://kktix.com/



第一场 (11月29日)：主题「WORK」的粉丝福利 :

全体门票：

限定小卡(Version A-2版本)(包括随机派发100张亲笔签名版本)

$1,488 门票：团体合照(10人一组)（名额120名）、签名会(名额40名)

$1,188 门票：团体合照(10人一组)（名额60名）、签名会(名额10名)

$888门票：团体合照(10人一组)（名额20名）



第二场 (11月30日)：主题「VACATION」的粉丝福利:

全体门票：

(1) 限定小卡(Version B-2版本)(包括随机派发100张亲笔签名版本)、

(2) 欢送环节

$1,488 门票：1:2宝丽来合照(名额15名)

$1,188 门票：1:2宝丽来合照(名额5名)



(有关粉丝福利的参加方法，主办单位SKN Live将在演出前公布参加详情，敬请留意。)

* 主办单位保有活动变更或终止的权利。

主办单位：SKN LIVE

经纪公司：INFINITE COMPANY, 2sang

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻