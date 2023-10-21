iKON世界巡演横扫欧美回归亚洲，12月9日澳门站丰富福利约定歌迷

韩国音乐组合iKON自今年5月举行世界巡回演唱会，随即引起各地的Kpop迷关注，而自从经过首尔、台北、东京等站之后，他们在9月再进军至纽约、洛杉矶等地。而在2023年12月9日，他们将再回到亚洲，在澳门新濠影汇综艺馆盛大举行《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF》演唱会，为亚洲音乐爱好者和阔别了他们多年的港澳地区iKONIC（iKON粉丝称号）带来一场难忘的音乐演出。

iKON是透过《WIN》和《MIX & MATCH》两个选秀节目，最终由SONG、DK、CHAN、BOBBY、JU-NE和现正服兵役的JAY所组成的韩国男团。而在2015年推出的出道作《MY TYPE》更即时横扫韩国Melon等8大音乐排行榜，并囊括韩国五大颁奖典礼MMA、MAMA、首尔歌谣大赏、金唱片奖和Gaon Chart音乐奖的新人赏，完成「新人赏大满贯」。他们的音乐风格跨足流行、嘻哈和 R&B，广受年轻乐迷和乐评人喜爱。iKON在过去几年中推出了多首热门歌曲，包括《Love Scenario》、《Killing Me》和《My Type》等，这些歌曲还在全球音乐排行榜上取得了巨大成功。



近年iKON的成员们发展更是多才多艺，好像BOBBY刚刚就推出了新专辑1ST MINI ［ROBERT］，当中的新歌《F》和《hercules!》均大受欢迎。至於另一位成员具俊会JU-NE最近就参加韩剧《闪亮的西瓜》演出，饰演剧中乐队「SPINE9」的主唱，并负责了该剧的原声带《Higher》。而在早前完成的台北站演唱会，iKON特地苦练了周华健的《朋友》尽显中文能力，不知道在即将举行的澳门站，他们又会准备甚么歌曲送给入场的观众？



《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF》演唱会将是iKON出道以来的首次全球巡回演出，成员们也十分想念多年不见的港澳地区乐迷，因此特别准备了丰富的福利，包括：SOUND CHECK彩排、HI BYE欢送道别、GROUP PHOTO合照、SIGNED POSTER签名海报、SIGNED POLAROID签名拍立得，来跟大家拉近距离。如想好好把握这个难得的机会，近距离欣赏iKON的精湛演出和音乐魅力，Kpop迷就不要错过售票的重要日子。



《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF》澳门演唱会的门票将於 2023 年 11月8日（三）中午12点正式在澳门新濠影滙、大麦公开发售。如希望知道更多iKON澳门演唱会的丰富福利和相关资讯，请继续留意主办单位的FB和IG更新，以及新闻公布。

《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF》澳门站

日期：2023年12月9日（星期六）

时间：晚上7时正

场地：澳门新濠影汇综艺馆

门票价格：港币HKD/澳门币MOP $1788/$1388/$1088/$788

售票日期：11月8日（三）中午12:00起

主办：万星国际娱乐文化

巡演主办：Archer Media

经纪公司：143 Entertainment

售票链接：

澳门新濠影滙：www.studiocity-macau.com

大麦：https://www.damai.cn

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