BTS防弹少年团全员续约遭反对？ 粉丝卡车示威抗议，指责烂公司「不处理恶评、差别对待成员」

韩国人气男团BTS防弹少年团近日宣布全员续约，很多网友都欢呼2025年后仍可见到7人完整体，不料部份粉丝竟感到不满，在所属社门前发起卡车示威。

防弹少年团2013年在HYBE娱乐前身Big Hit娱乐出道，2018年合约到期前已顺利续约一次，本周三宣布第二次全员续约。



据韩国网友，今日防弹少年团DC GALLERY粉丝会在所属社门前发起卡车示威，反对防弹与HYBE续约。 由卡车萤幕上显示的口号可知，反对原因主要是对HYBE不满，称HYBE差别对待不同成员的个人活动、施加压力进行再续约、放任恶评谣言不管，因此对再续约表示「决死反对」。



但大部份韩国网友对DC GALLERY的行为感到不可理喻和好笑，更指出DC GALLERY才是谣言温床、黑粉聚集地：「成员自己都说要续约了，他们算老几啊kkk」「这些人真的是粉丝吗」「太过分了吧？ 虽然是替代役，但今天是某位成员入伍的日子耶」「为了做精神病一样的事不惜花钱，真是没救了」「好像惹人烦的学生家长」「现在就是最佳，还有哪个公司能像这样支持防弹啊...」「他们希望防弹签哪个公司？ 根本没想到那么远吧kkk」「国内能容下防弹级艺人的公司应该只有HYBE」「虽然我也超讨厌HYBE，但DC GALLERY真的是发疯kk」「看不顺眼就自行脱粉吧拜托」「HYBE起诉DC GALLERY吧，防弹谣言能少一大半」。



韩评参考网页：https://theqoo.net/hot/2939811541

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