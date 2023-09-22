BTS防彈少年團全員續約遭反對？ 粉絲卡車示威抗議，指責爛公司「不處理惡評、差別對待成員」

韓國人氣男團BTS防彈少年團近日宣佈全員續約，很多網友都歡呼2025年後仍可見到7人完整體，不料部份粉絲竟感到不滿，在所屬社門前發起卡車示威。

防彈少年團2013年在HYBE娛樂前身Big Hit娛樂出道，2018年合約到期前已順利續約一次，本週三宣佈第二次全員續約。



據韓國網友，今日防彈少年團DC GALLERY粉絲會在所屬社門前發起卡車示威，反對防彈與HYBE續約。 由卡車屏幕中的口號可知，反對原因主要是對HYBE不滿，稱HYBE差別對待不同成員的個人活動、施加壓力進行再續約、放任惡評謠言不管，因此對再續約表示「決死反對」。



但大部份韓國網友對DC GALLERY的行為感到不可理喻和好笑，更指出DC GALLERY才是謠言溫床、黑粉聚集地：「成員自己都說要續約了，他們算老幾啊kkk」「這些人真的是粉絲嗎」「太過分了吧？ 雖然是替代役，但今天是某位成員入伍的日子耶」「為了做精神病一樣的事不惜花錢，真是沒救了」「好像惹人煩的學生家長」「現在就是最佳，還有哪個公司能像這樣支持防彈啊...」「他們希望防彈簽哪個公司？ 根本沒想到那麼遠吧kkk」「國內能容下防彈級藝人的公司應該只有HYBE」「雖然我也超討厭HYBE，但DC GALLERY真的是發瘋kk」「看不順眼就自行脫粉吧拜託」「HYBE起訴DC GALLERY吧，防彈謠言能少一大半」。



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