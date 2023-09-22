《MOVING 异能》爸爸们超有梗〜赵寅成、柳承龙SNS父爱爆棚回应太可爱！对粉丝喊话：「要坐我旁边除非打赢美贤」XD

Disney+话题大作《MOVING 异能》日前播出完结篇，剧中亲情在最后三集也令观众们留下感动的眼泪，尤其是饰演父亲的柳承龙以及赵寅成，戏里与戏外都成了女儿儿子傻瓜，在SNS上也不忘对女儿与儿子喊话，回应超可爱引发众多网友们讨论。

首先是剧中饰演韩孝周与赵寅成儿子的演员李正河，刻意增胖了30公斤演出「奉皙」的他，在SNS上发文表示「感谢所有观众们对於我们的热情与努力给予厚爱，奉皙啊，再见」，也放上了剧中的全家福合照。而爸爸赵寅成立即回应说：「是要去哪里啊！快点过来吃饭了啦〜」，而柳承龙也在下方留言：「谢谢你这么照顾我们家喜秀。」让网友直呼两位爸爸真的太可爱了。



柳承龙也时常在自己的IG上亲自回应网友讯息按赞，更时常PO出自己与剧中女儿高允贞以及太太郭善英的拍摄现场花絮照，而高允贞也在《MOVING 异能》终演后发出长文感想谢谢大家的支持，也感谢工作人员们。柳承龙也在下方留言回应：「我女儿好好长大了呢〜」而赵寅成也不忘加入，写著：「是啊，好好成长茁壮吧！也帮我向张兄（剧中赵寅成称呼柳承龙）问声好。」让观众们在戏外也继续感受到他们这对搭档的好感情。



而赵寅成与剧中的闪电侠车太铉也将在综艺节目《偶然成为社长3》中与大家见面，他在IG上传了一张独照，重点是文字写著「Bonus〜《偶然成为社长3》photo by孝周」引发网友敲碗求两人交往，更有网友趣味询问：「我可以坐在欧巴旁边吗？」获得赵寅成趣味回应：「如果你能够打赢李美贤（韩孝周角色名）的话……」另一位网友问：「斗植大叔与美贤一起开了猪排饭餐厅吗？」赵寅成回应：「这你要问问看奉皙」实在入戏太深了，但也让同样追剧的观众们觉得超可爱。



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