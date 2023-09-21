SHINee Key坦言30代比20代更有趣，获超多网友共鸣！安慰26岁GOT7 BamBam太暖心

SHINee成员Key近日做客GOT7成员BamBam的个人网综《Bam House II》，其中一段发言让很多人表示很有共鸣。

26岁的BamBam对即将到来的30代感到恐惧，即将32岁的Key用自身经验安慰他：30代比20代好多了！Key：「30代真的很有趣！就连听你讲这些烦恼都很有趣。 能够对20代做过的事感到羞愧并进行改正，30代是唯一的时间。」



Key表示自己也对40代感到害怕，而且感觉四五十岁时不会像现在一样即便犯错也被原谅，30代则仍有机会：「正在对20代的所有失误进行修正。 当时认为自己绝对正确的事情，到了30岁会突然发现其实有很多是错的。」



短短一番话引起很多韩国网友共鸣：「20代贫穷、一直在努力工作摆脱，30代终於有了余裕，为更好地工作而精进学习kk」「30代心理变得安定，真的很好」「其实20代30代40代都和昨天没太大分别，喜欢当下是因为在认真生活」「40代也很有趣... 推荐哦」「30代有趣是因为带著『C8能怎样啦』的精神生活kkk不看别人眼色，心理也更加安定kk20代完全是不安的人生坐标ᅲᅲ」「20代尾巴的我超期待30代，因为之前太辛苦了，感觉以后会越来越稳定」「有确信的路且走在上面时，真的能看到需要改进的地方、很有趣」。

韩网讨论出处：https://theqoo.net/hot/2932068591

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