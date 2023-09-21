[雷]《MOVING 异能》「结局反转」申惠媛其实并不简单！原著中是关键人物、叙事超精彩！

预警！本文通篇皆雷，包含漫画原作尚未拍真人版的续篇内容，以及最初开始招募超能者的原因！如果好奇续作且不介意暴雷，就请继续阅读吧！

Disney+《MOVING 异能》昨日公开大结局，最后一集里很多人已经遗忘的角色「申惠媛」（沈达琪 饰）突然登场，还从被霸凌学生摇身一变安企部大佬，令人超惊讶！其实在姜草的漫画原作中，她也是相当关键的人物，而且和看似年龄相差很多的「警卫大叔」有LoveLine！



1. 申惠媛大有来头

姜草在《MOVING》续篇《Bridge》里正式介绍申惠媛，其实她是拥有不老能力的超能者，20年前在国情院海外工作室当局长，期间出现一次神秘攻击导致她团队几乎全灭。 为防范这些人再次发起攻击，申惠媛返回韩国后与闵次长等人一起建立招募超能者团队的计划，即「NTDP国家才能育成事业」。



申惠媛多年来不断接触人性阴暗面，认为人本自私、毫无希望，招募超能者也是带著强制的念头，直到遇见张喜秀。



申惠媛凭高中生外貌转学到张喜秀班级，故意刺激喜秀的「少年傲气」让她展现超能力， 却亲眼目睹喜秀在1对17打架时才第一次意识到自己有超能力。 也就是说，喜秀明知自己会受重伤仍选择帮助朋友。



及至后来结识金英卓等人（姜草前作《TIMING》男主角），申惠媛认识到世上真有人不图私欲、舍己为人，意识到自己的错误，决定销毁超能者资料并退出国情院，满足於成为这些超能者们聚集到一起的桥梁。 《Bridge》这部漫画的标题，其实指的就是申惠媛！

2. 申惠媛的LoveLine

申惠媛外表过於年轻而在工作上有所不便，所以安排搭档「黄智成」与她一同执行任务。 20年过去，申惠媛仍是少女模样，黄智成则已步入中年、来到旌元高中担任警卫... 没错，警卫大叔就是申惠媛的秘密搭档！只是漫画里没有真人版那么苍老，至少没到满头白发啦XD





其实黄智成一直暗恋申惠媛，对於只有自己变老感到悲伤和无奈，后来换李强勋与她搭档时更直白表示嫉妒。 后来面临生死危机时，申惠媛意识到自己也对黄有好感、选择与黄共同赴死，幸得预知梦能力者帮助才幸免於难，双双改换身份远走高飞。

很多韩国网友都对这段爱情叙事感到心动、期待拍真人版，只是不知演员年龄差距太大会不会看起来有些奇怪。 目前姜草还没有确定说要拍第二季，但剧中「金英卓生日」资讯让不少人猜测第二季已确定由俞承豪主演，不过即便如此，要拍到申惠媛的故事恐怕也要等到第三季了XD



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