《恋爱不可抗力》到底是符咒力量还是真爱！路云无可救药恋上赵宝儿〜想违背命运不如承认真正心动！（EP.5 –6）

[有雷] 轻松恋爱小品剧《恋爱不可抗力》描述因符咒力量而被圈在一起的路云与赵宝儿，两人想尽办法取消这则爱情咒，赵宝儿想追求自己所爱的河俊，路云却无法控制自己老是在意她，河俊也开始介意起两人的关系，路云只好直球告白赵宝儿！

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因为喝下了符咒水而不自觉爱上李洪朝（赵宝儿饰）的高冷张信裕（路云饰），自恋的他实在没想过会遇到不爱他的女生，但李洪朝却一心只想著追求已搬到自家楼下租屋的律师权宰庚（河俊饰）。於是两人决心违抗命运的安排，但张信裕却还是非常在意洪朝的举动，也不时打电话盯著她。虽然张信裕已与现任女友娜妍提出分手，但娜妍却不愿放手，更展开求婚攻势。



张信裕心烦意乱，自己不断打电话或传讯息给李洪朝，却希望对方无视他。从不喝酒的他却大醉一场，而他告诉叫代驾的地址正是洪朝的家，最后仍是由洪朝把喝到断片的张信裕送回家，酒后的张信裕却说出了心里话，他认为自己对洪朝的感觉并不是因为符咒的力量，而是真实的爱情，洪朝虽然心头一震，但也不再深究。嘴巴上说著想要反抗命运的张信裕，看见李洪朝往其他男人走去，却也心生嫉妒。



权宰庚与李洪朝成了邻居之后，两人关系也越来越近，他也开始介意起常常在李洪朝身边打转的张信裕，因为他知道张信裕已有未婚妻却脚踏两条船。李洪朝与张信裕决定在满月当日再施行消灾解厄术，希望化解两人之间的爱情咒，但到了真正施行的时刻，张信裕却是一脸百般不愿意的表情，最后他仍配合李洪朝将仪式完成了。



仪式完成后两人像松了一口气，张信裕期待著自己不再想起李洪朝，但其实真相并未如他所愿，甚至李洪朝还发现有另外一个人喝下了她特制的爱情水！这意外袭来的第三人告白，还是需要张信裕来帮忙挡住，此时张信裕也发现消灾解厄术的符咒出了错，又再度找上李洪朝，而邻居权宰庚也正式警告张信裕不该同时进行两段恋情，张信裕只好向李洪朝直球告白，不管是不是符咒的力量，自己的确爱上了李洪朝。



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