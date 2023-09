BLACKPINK ROSÉ和Taylor Swift在录音室见面，传出合作消息！相关人士否认：「只是参加了派对」

Taylor Swift(泰勒丝威夫特)在9月9日(当地时间)在美国某录音室举行的派对。

包括 BLACKPINK 成员 ROSÉ 在内,还有美国歌手兼演员 Sabrina Carpenter(莎宾娜・卡本特)、美国歌手Hayley Williams(海莉・威廉斯)、Gracie Abrams(葛蕾西・亚伯拉罕)等人气明星参加。据悉,Taylor Swift 正在准备新专辑,因此有部分人推测,ROSÉ 和 Taylor Swift 将进行合作。

