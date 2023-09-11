BLACKPINK ROSÉ和Taylor Swift在录音室见面，传出合作消息！相关人士否认：「只是参加了派对」

Taylor Swift（泰勒丝威夫特）在9月9日（当地时间）在美国某录音室举行的派对。

包括 BLACKPINK 成员 ROSÉ 在内，还有美国歌手兼演员 Sabrina Carpenter（莎宾娜・卡本特）、美国歌手Hayley Williams（海莉・威廉斯）、Gracie Abrams（葛蕾西・亚伯拉罕）等人气明星参加。据悉，Taylor Swift 正在准备新专辑，因此有部分人推测，ROSÉ 和 Taylor Swift 将进行合作。

| Taylor Swift was seen with BLACKPINKS’ Rosé recently pic.twitter.com/7AlYWsY6yp — Pop Flop (@ThePopFlop) September 9, 2023



今日（11日）据韩媒报导 ROSÉ 受到 Taylor Swift 的邀请，参加录音室派对。某歌谣相关人士也表示：「只是参加了派对，并没有具体讨论合作事宜。」



另外，ROSÉ 所属的 BLACKPINK 将在9月16日和17日两天在首尔高尺天空巨蛋（SKY DOME）举行单独演唱会《BLACKPINK WORLD TOUR BORN PINK FINALE IN SEOUL》，这是自去年10月公演后，时隔1年再次与国内粉丝见面，也将为大规模世界巡演画上句号。



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