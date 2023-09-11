BLACKPINK ROSÉ和Taylor Swift在錄音室見面，傳出合作消息！相關人士否認：「只是參加了派對」

Taylor Swift（泰勒絲威夫特）在9月9日（當地時間）在美國某錄音室舉行的派對。

包括 BLACKPINK 成員 ROSÉ 在內，還有美國歌手兼演員 Sabrina Carpenter（莎賓娜·卡本特）、美國歌手Hayley Williams（海莉·威廉斯）、Gracie Abrams（葛蕾西·亞伯拉罕）等人氣明星參加。據悉，Taylor Swift 正在準備新專輯，因此有部分人推測，ROSÉ 和 Taylor Swift 將進行合作。

| Taylor Swift was seen with BLACKPINKS’ Rosé recently pic.twitter.com/7AlYWsY6yp — Pop Flop (@ThePopFlop) September 9, 2023



今日（11日）據韓媒報導 ROSÉ 受到 Taylor Swift 的邀請，參加錄音室派對。某歌謠相關人士也表示：「只是參加了派對，並沒有具體討論合作事宜。」



另外，ROSÉ 所屬的 BLACKPINK 將在9月16日和17日兩天在首爾高尺天空巨蛋（SKY DOME）舉行單獨演唱會《BLACKPINK WORLD TOUR BORN PINK FINALE IN SEOUL》，這是自去年10月公演後，時隔1年再次與國內粉絲見面，也將為大規模世界巡演畫上句號。



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