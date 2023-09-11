BLACKPINK ROSÉ和Taylor Swift在錄音室見面，傳出合作消息！相關人士否認：「只是參加了派對」
廣告

BLACKPINK ROSÉ和Taylor Swift在錄音室見面，傳出合作消息！相關人士否認：「只是參加了派對」

明星   2023年9月11日   星期一16:09   Yuan  

（封面圖源：IG@roses_are_rosie）

Taylor Swift（泰勒絲威夫特）在9月9日（當地時間）在美國某錄音室舉行的派對。

包括 BLACKPINK 成員 ROSÉ 在內，還有美國歌手兼演員 Sabrina Carpenter（莎賓娜·卡本特）、美國歌手Hayley Williams（海莉·威廉斯）、Gracie Abrams（葛蕾西·亞伯拉罕）等人氣明星參加。據悉，Taylor Swift 正在準備新專輯，因此有部分人推測，ROSÉ 和 Taylor Swift 將進行合作。


今日（11日）據韓媒報導 ROSÉ 受到 Taylor Swift 的邀請，參加錄音室派對。某歌謠相關人士也表示：「只是參加了派對，並沒有具體討論合作事宜。」
（圖源：TVDaily）

另外，ROSÉ 所屬的 BLACKPINK 將在9月16日和17日兩天在首爾高尺天空巨蛋（SKY DOME）舉行單獨演唱會《BLACKPINK WORLD TOUR BORN PINK FINALE IN SEOUL》，這是自去年10月公演後，時隔1年再次與國內粉絲見面，也將為大規模世界巡演畫上句號。
（圖源：YG娛樂）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » BLACKPINK ROSÉ和Taylor Swift在錄音室見面，傳出合作消息！相關人士否認：「只是參加了派對」
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手