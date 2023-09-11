这不是「夏泰CP」和「初恋CP」吗！金宣虎、安孝燮、金世正、文佳煐将出席2023 AAA

今（11）有消息，演员金宣虎、安孝燮、金世正与文佳煐确定出席Asia Artist Awards IN PHILIPPINES（以下简称2033 AAA），这组合让不少《社内相亲》、《加油吧威基基2》剧迷相当惊喜。

金宣虎、安孝燮、金世正与文佳煐将出席12月14日於菲律宾举办的2023 AAA，其中‎金宣虎先前已确定参加「2023 AAA Beginning Concert」开幕演唱会，会与金在中、黄旼炫、李浚荣与金永大共五名「男神」同场表演，而今宣布他和安孝燮、金世正与文佳煐会出席正式颁奖典礼，组合再次令人惊呼。

金宣虎和文佳煐2019年曾合作《加油吧威基基2》，两人饰演彼此的初恋，又搞笑又甜蜜，曾被称作「初恋CP」。他俩戏外也成为好友甚至多次再合作，如金宣虎客串文佳煐主演之《那个男人的记忆法》、合拍服饰品牌广告，文佳煐也曾在金宣虎担任班底的综艺《两天一夜4》声音出演。



安孝燮和金世正就不用说了，两个人去年合作的《社内相亲》红透半边天，「夏泰CP」就此成为许多剧迷心中的梦幻组合，两个人后来频繁的合体亦屡次引起剧迷热烈讨论，如‎拍摄食品广告、「MMA 2022」合体颁奖、年末演技大赏共同担任主持人‎。



仔细一数，两对CP都是「售后服务」多也佳的电视剧CP啊！这下子更期待2033 AAA了吧？时间就在12月14日。

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