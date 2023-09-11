[有片]《花样男子》「尹智厚」金贤重回来了！14年后找来昔日同框后辈重现经典桥段！最后忍不住笑喷

资深韩剧迷绝对不会忘记的他，金贤重近年来鲜少出现在正式场合，不过在YT频道上却是相当活跃，时常与粉丝们分享有趣的影片。而最近他与曾在《花样男子》中共同演出的后辈丁海明相聚，两人也相隔14年再度重新演绎经典桥段「智厚，你喜欢她吗？」

两人先是问候了一番，金贤重也说明了自己是以SS501出道，后辈海明也在两年后以团体出道，而目前海明正居住在北京，也在出演中国电视剧，成为一位演员，他还笑说当时的演技以及手势动作都是金贤重指导的，让金贤重连忙否认，不过言谈之间透露，金贤重倒是满想试试看到中国发展的，海明也非常支持。



在海明回中国之前，金贤重邀请他一起到公司屋顶空旷处，时隔14年再度重现一下这段经典的对白。海明当时在《花样男子》饰演有点喜欢金贤重（尹智厚）的男生，不过看见智厚对金丝草照顾有加，带著吃醋的心情来询问智厚是否喜欢金丝草。由於当时在《花样男子》剧中海明饰演的不是韩国人，导演也刻意要他的发音稍微奇怪一点，这次原音重现也有保留了这个特色。请大家看看影片中的对比呈现：



金贤重先是装认真演出这片段，不过到最后一句对白之后果然笑翻，十多年前的回忆都涌上心头，曾看过《花样男子》的大家是不是也一样呢？



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