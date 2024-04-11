BLACKPINK Lisa官宣签约索尼旗下RCA唱片，个人专辑筹备中！与小甜甜布兰妮、夏奇拉、蜜桃猫朵佳成同门

昨日深夜，BLACKPINK Lisa个人公司LLOUD与美国唱片公司RCA Records同步宣布合作并公开Lisa个人官网，目前Lisa正在与RCA一起制作全新SOLO专辑，准备展开国际活动。

Lisa表示：「非常开心加入RCA家族，我相信这是将在我的个人事业中带来更大变革的最佳团队。 期待向全世界展示我们所做的一切准备。 」



RCA唱片公司董事长兼CEO（执行长）Peter Edge与COO（营运长）John Fleckenstein表示：「我们与Lisa以及她的个人品牌Loud Company建立合作关系，感到非常自豪。 Lisa是一个拥有多维才能、无可否认的国际明星。 」



RCA唱片公司是美国索尼音乐娱乐旗下厂牌，目前旗下艺人包括小甜甜布兰妮・斯皮尔斯（Britney Spears）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）、大贾斯汀（Justin Timberlake）、麦莉・希拉（Miley Cyrus）、蜜桃猫朵佳 （Doja Cat）、速可达硬汉（A$AP Rocky）、贝姬・G（Becky G） 等等。

Lisa作为现象级KPOP女团BLACKPINK成员出道，亦推出过《Lalisa》《Money》等个人单曲，IG帐号拥有超过1亿名追踪粉丝，位居所有KPOP明星之首。去年底与YG娱乐合约期满只续签团体合约，今年2月宣布成立个人厂牌LLOUD。

此外，有消息称Lisa确定将出演美国HBO连续剧《白莲花大饭店》第三季，成为BLACKPINK中继Jisoo和Jennie之后第三位涉足戏剧领域的成员。



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